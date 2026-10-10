Молодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари

Обраниця 62-річного голлівудського актора Бреда Пітта, 33-річна Інес де Рамон, зібрала на собі всю увагу, з'явившись на щорічному благодійному заході The Albies. Вона вийшла на червону доріжку в напівпрозорій мереживній сукні від бренду Gucci з відкритими плечима та глибоким вирізом на декольте.

Вбрання коханої кінозірки мало цікавий силует завдяки комбінації фактурного корсетного верху й легкої спідниці, що спадала в невеликий шлейф. Жіночності її зовнішньому вигляду додав ніжний квітковий візерунок, пише Hello.

Інес де Рамон привернула ува... Розгорнути

Свій аутфіт Інес де Рамон довершила легкими локонами та ледь помітним макіяжем. Вона не надягла жодних прикрас, аби не порушити ніжність вбрання.

Зі свого боку Бред Пітт обрав значно стриманіший, однак стильний лук. Актор одягнув класичний чорний смокінг та білу сорочку, а з аксесуарів додав окуляри-авіатори.

Бред Пітт вийшов у світ з мо... Розгорнути

Варто зауважити, що хоча закохані й не так часто з'являються разом на публічних подіях, кожен їхній вихід у світ перетворюється на своєрідне романтичне "побачення". Бред Пітт та Інес де Рамон увесь час трималися за руки й не намагалися приховати почуття.

Уперше вони разом засяяли на червоній доріжці в 2022 році під час прем'єри фільму "Вавилон". Тоді Бред Пітт та Інес де Рамон почувалися досить спокійно під пильною увагою громадськості, але офіційно свої стосунки не підтверджували. Усі крапки над "і" закохані розставили лише в 2024-му. З того моменту Інес де Рамон час від часу підтримує зіркового обранця на важливих подіях, як от, нещодавньому першопоказі його стрічки "Серце звіра".

Пара не соромиться показувати свої почуття

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