"Мій обов'язок сьогодні – йти в парламент": народна артистка України зробила заяву про своє політичне майбутнє

Народна артистка України Оксана Білозір, яка свого часу очолювала Міністерство культури, чесно відповіла, чи готова повернутися в політику. Виконавиця заявила, що цілком бачить себе в ролі народної депутатки, адже має за плечима достатньо великий досвід, який могла би спрямувати на користь нашої країни.

Окрім того, Білозір переконана, що її впізнаваність за межами України може стати гарним інструментом для роботи в парламенті. Про своє політичне майбутнє вона заговорила в інтерв'ю для BLIK.ua.

Оксана Білозір планує поверн... Джерело: instagram.com/oksana_bilozir Розгорнути

"Я планую, звичайно (повертатися до активної політики. – Ред.). Мені комфортно, я їжджу по цілому світу, ви можете подивитися по моїх турах. У мене немає проблем, я не сиджу в чотирьох стінах. В мене є певний досвід, певний вплив, певна пізнаваність. Вже фах вироблений. Бути народним депутатом – це теж фах, велика професія, яка має бути підкріплена великою працею до того", – заявила співачка.

Наразі Оксана Білозір сприймає повернення в політику не просто як власне бажання, а повноцінний обов'язок. За словами артистки, вона має достатній багаж знань, аби бути дотичною до процесу відновлення України.

"Маючи такий досвід і розуміючи добре процеси, маючи відповідну освіту, звісно, що я відчуваю – це навіть мій прямий обов’язок сьогодні, йти в парламент і допомагати разом з колегами, займатися відбудовою нашої української держави", – сказала зірка.

Артистка була міністеркою ку... Джерело: facebook.com/oksana.bilozir Розгорнути

Зауважимо, що Оксана Білозір обіймала посаду міністерки культури та мистецтв (після реорганізації – міністра культури та туризму) в 2005 році за каденції президента Віктора Ющенка. Знаменитість очолювала відомство близько восьми місяців, після чого була змушена піти, оскільки на її життя скоїли замах.

"Мене отруїли, я була при смерті. І ще потім три роки була на інвалідності. На той момент я це приховувала, бо мені треба було вижити. Я ж боролася за життя, якого мене хотіли позбавити. А якби все було гаразд, повірте, я б ще довго була міністром культури", – ділилася зірка.

Уже в 2025 році, коли тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики призначили Тетяну Бережну, Білозір дала зрозуміти, що, незважаючи на інцидент, була би не проти повернутися на минулу посаду. Проте в артистки виникали сумніви, що до неї звернуться із відповідною пропозицією: "Я – не член їхньої команди й близько – ані за духом, ані за світоглядом. Я – україноцентрична і не заспівала жодної російськомовної пісні за все своє творче життя, а я на сцені вже понад 45 років".

Зірка раніше натякала на гот... Джерело: instagram.com/oksana_bilozir Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, маючи досвід політичної діяльності, Оксана Білозір прямо заявляла: зарплата парламентарів у 50–70 тисяч гривень є недостатньою. Свою думку артистка аргументувала тим, що депутати багато працюють, їздять у відрядження та змушені вирішувати проблеми громадян. Окрім того, за словами зірки, зарплата політика – це не лише його прямий дохід, адже частину коштів потрібно витрачати на помічників, надбавки, поїздки та інше.