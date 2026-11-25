Miss International Ukraine 2026 вибула за крок до фіналу: як Дар'я Харитонова представила Україну. Фото

Українка Дар’я Харитонова не змогла потрапити до фіналу одного з наймасштабніших міжнародних конкурсів краси Miss International 2026. Вона не увійшла до 20 найкращих учасниць, тож "зійшла з дистанції" за крок до вибору наступної "королеви".

А от побачили свої імена серед переліку півфіналісток представниці Замбії, Індонезії, Чехії, Мексики, Американських Віргінських Островів, Нігерії, Великої Британії, М'янми, Пуерто-Рико, Домініканської Республіки, Танзанії, Молдови, Індії, В'єтнаму, Кенії, Куби, Тайваню, Камбоджі, Філіппін та Венесуели. Про це стало відомо зі сторінки конкурсу в Instagram.

Харитонова не потрапила у фі... Джерело: instagram.com/missinternationalofficial Розгорнути

Однак, незважаючи на такий результат, Дар'я Харитонова достойно представила Україну на Miss International 2026, який відбувся у Японії. Вона привертала до себе увагу під час кожного етапу конкурсу, зокрема, виходу в купальнику. Дефіле українки супроводжувалося оплесками, а також пильними поглядами з боку професійного журі.

Що не менш важливо, Дар'я Харитонова тримала у фокусі культуру нашої країни. На конкурсі національних костюмів вона засяяла в образі "Пані Гетьманша", який символізує мудрість, шляхетність і силу української жінки. Вбрання створили з відсилкою до козацької доби, зосередившись на традиційній вишивці, бордових відтінках та масивних коралях.

Національний костюм Харитоно... Джерело: instagram.com/missukraine_official Розгорнути

Окрім того, велику частину гардеробу Харитонової на Miss International 2026 складали образи від українських брендів. Вона взяла з собою в Японію вбрання від Gepur, Mint та OLYA MAK, які вразили учасниці конкурсу краси з різних країн світу.

Модель достойно представила Україну. Джерело: instagram.com/haritonovadd

Дар’я Харитонова привезла на... Джерело: instagram.com/haritonovadd Розгорнути

Міжнародний майданчик Дар'я Харитонова використала й для того, аби нагадати світу, з якими страшними викликами сьогодні стикається Україна. Вона наголосила, що велика війна забрала надто багато життів, зруйнувала мрії та позбавила дітей можливості сповна насолоджуватися дитинством, проте точно не зруйнувала надію нашого народу на світле майбутнє.

Нагадаємо, що Дар'я Харитонова отримала головну корону Miss International Ukraine 2026 на початку листопада, а разом із нею шанс представити нашу країну на міжнародному конкурсі. Вона професійно займається спортивними бальними танцями, має титули чемпіонки світу серед юніорів і чемпіонки Європи серед дорослих. Харитонова також розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

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