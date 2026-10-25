"Мені боляче": Alyona Alyona показала наслідки операції зі зменшення шлунку і розповіла про свій "скудний" раціон

Реперка Alyona Alyona, яка зважилася на баріатричну операцію для зменшення шлунка, показала, який вигляд має її живіт після хірургічного втручання. На другий день після процедури артистка продемонструвала місце проколів, розповіла про біль і пояснила, що поки що може пити лише воду.

Відповідним відео виконавиця поділилася в Instagram. За словами зірки, їй уже прибрали дренаж, однак місця проколів досі болять, особливо під час руху.

Попри дискомфорт, реперка намагається ходити, адже після операції важливо поступово повертатися до фізичної активності відповідно до рекомендацій лікарів.

"Сьогодні у мене другий день після операції. Мені вийняли дренаж, який у мене був. І я вам зараз покажу, які вавочки в мене є. Найболючіше, звичайно, ось тут. В принципі, нічого страшного немає. Хочеться бути тим мужичком, який трясе животиком у TikTok. Мені больно це робити", – розповіла Alyona Alyona.

Наразі раціон артистки обмежується виключно водою, яку вона п'є через трубочку. Коли саме вона зможе перейти до іншої їжі, реперка не уточнила.

"Я п'ю воду. Виключно. З трубочки", – поділилася реперка.

Одним із наступних етапів харчування після баріатричних операцій можуть бути питний протеїн. Раніше гумористка Анастасія Ткаченко, яка також перенесла баріатричну операцію, розповідала, що саме протеїнові коктелі їй були дозволені після хірургічного втручання.

alyona alyona показала наслідки операції. Джерело: скриншот

Окрім болю в ділянці проколів, виконавиця пояснила, що після втручання в неї змінився голос. За її словами, це пов'язано із загальним наркозом та дихальною трубкою, яку використовували під час операції. Також рентген показав, що після нещодавньої хвороби в неї залишилися ознаки бронхіту.

Під час операції лікарі також виявили в реперки збільшену печінку з жировими змінами та післяопераційну грижу, яка утворилася після попереднього втручання з видалення жовчного міхура. За словами виконавиці, грижу доведеться видалити пізніше, після відновлення від нинішньої операції.

Нагадаємо, про рішення зробити баріатричну операцію Alyona Alyona повідомила напередодні. Артистка пояснила, що роками намагалася схуднути різними способами, зокрема за допомогою спорту, проте зрештою вирішила зважитися на хірургічне втручання.

Фігура Alyona Alyona раніше. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка наголошувала, що не вважає операцію універсальним розв'язанням проблеми зайвої ваги, але сподівається завдяки їй досягти бажаного результату. Зокрема, серед своїх цілей вона називала вагу 80 кілограмів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зірка "Кварталу" зізналася в алкоголізмі та що за страшні слова лікарів змусили її стати на шлях тверезості.