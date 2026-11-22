Меланія Трамп розсекретила, яку незвичну настанову дала сину через "небезпеку" стосунків: чи вільне серце 20-річного Беррона

Перша леді США Меланія Трамп відверто розповіла, які поради дає своєму сину Беррону щодо романтичних стосунків. Виявилося, вона завжди акцентує увагу 20-річного юнака на "небезпечності світу", тож рекомендує не ставитися легковажно до своїх побачень.

Тему особистого життя сина Меланія Трамп порушила в своєму документальному серіалі, пише Hello. На таке одкровення її підштовхнуло зізнання режисера Бретта Ратнера в тому, що доньки його друзів "закохані в Беррона" і навіть хочуть вступити до університету, де навчається юнак, аби бути до нього ближчими.

Меланія Трамп дає поради син... Джерело: facebook.com/MelaniaTrump Розгорнути

"Я завжди кажу йому: "Знаєш, світ навколо такий небезпечний, тож будь обережним". Ми дуже відкрито спілкуємося про життя. Я завжди буду поруч із ним. Я поруч зараз і завжди буду. Він знає, що він – мій головний пріоритет і завжди ним залишатиметься", – сказала перша леді США.

Що відомо про особисте життя Беррона Трампа

Син Дональда й Меланії Трампів намагається тримати сердечні справи за сімома замками, проте дівчата, з якими він нібито будував стосунки, не завжди зберігають таку завісу таємниці. Особисте життя 20-річного юнака опинилося під пильною увагою публіки після допису тіктокерки на ім'я Медді, яка заявила, що він був її "першим хлопцем" за часів навчання у школі.

Юнак тримає особисте життя в таємниці

На підтвердження своїх слів, дівчина навіть ділилася спільними фото з Берроном Трампом. Крапку в їхній стосунках нібито поставило рішення сина президента США перейти до іншої школи.

Пізніше на просторах медіа з'являлася інформація, що Беррон Трамп нібито закрутив роман в університеті. Особистість його ймовірної дівчини не розсекречували, однак інформатори зазначали, що пара разом щонайменше протягом року.

Дональд Трамп висловив сумні... Розгорнути

Водночас Дональд Трамп давав зовсім інший коментар щодо особистого життя сина. У 2024 році він зазначав, що не впевнений, чи готовий Беррон до стосунків, додавши: "Не думаю, що в нього досі була дівчина". Чи зустрічається юнак із дівчиною з університету, наразі невідомо.

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