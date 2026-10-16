Меган Маркл засяяла від щастя під час першого за 4 роки виходу в Британії: який трендовий образ обрала дружина принца Гаррі. Фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл уперше за чотири роки з'явилася на публіці у Великій Британії та продемонструвала, що навіть після тривалої перерви почувається впевнено перед камерами. Під час її спільного з принцом Гаррі візиту до Ноттінгема вона усміхалася, привітно спілкувалася з британцями та приймала від них квіти.

На оприлюднених у Harper's Bazaar кадрах герцогиня Сассекська буквально сяє від радості, а користувачі соцмереж звернули увагу на її усмішку та блиск в очах.

Меган Маркл вийшла на публіку. Джерело: instagram.com/harpersbazaarus

Для виходу в Ноттінгемі Маркл обрала монохромний образ у трендовому кольорі бургунді, віддавши перевагу одягу британських брендів. Доповнила свою спідницю, лонгслів та пальто герцогиня підборами із закритим мисом і тонким ремінцем. Водночас волосся вона зібрала у хвостик, повністю відкривши обличчя.

Ця поява стала першим спільним публічним заходом герцогині та принца Гаррі після повернення до Великої Британії.

Ця поява стала першим спільн... Джерело: instagram.com/harpersbazaarus Розгорнути

"Маркл і принц Гаррі вперше офіційно з'явилися разом після повернення до Великої Британії. Для цієї події в Ноттінгемі герцогиня Сассекська одягла монохромний бордовий образ від британських брендів – гідний натяк на батьківщину її чоловіка", – йдеться в дописі джерела.

У коментарях до фотографій користувачі активно обговорювали появу герцогині. Чимало людей відзначили, що вона має щасливий вигляд, а також похвалили її стиль. Деякі коментатори згадали про непрості стосунки Маркл із британським королівським оточенням і назвали її сміливою за те, що вона знову приїхала до країни.

Чимало людей відзначили, що... Джерело: instagram.com/harpersbazaarus Розгорнути

"Вона, мабуть, дуже його любить, якщо погодилася повернутися до Великої Британії після всього, що їй довелося пережити минулого разу. Вона смілива жінка".

"Суспільство ненавидить сильних жінок. Давай, Меган!"

"Вона мені подобається, мені подобається її стиль".

"Вона просто приголомшлива! Цей бордово-червоний колір їй дуже личить".

"Меган має чудовий вигляд. Вони з Гаррі – ковток свіжого повітря!"

"Я люблю їх обох. Вони неймовірно гарна пара. У Ноттінгемі їм завжди будуть раді".

"Продовжуйте сяяти, Гаррі та Меган! Ми вас любимо!"

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Відомо, що під час візиту до Ноттінгема герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з місцевими жителями та відвідали кілька організацій. Спочатку вони побували в молодіжній благодійній організації, де спілкувалися з прихильниками й приймали квіти.

Згодом подружжя завітало до хабу, який бореться з продовольчою бідністю, а також до центру, який підтримує молодь із малозабезпечених сімей за допомогою громадських заходів, спорту та наставництва.

Під час візиту до Ноттінгема... Джерело: instagram.com/harpersbazaarus Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав про справжню причину повернення принца Гаррі в Англію.