Майлі Сайрус вдруге вийшла заміж: починалося все з побачення наосліп, а заручини співачка ледь сама не зіпсувала

Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за 28-річного музиканта Макса Морандо після майже п'яти років стосунків. Закохані зіграли весілля 21 листопада у штаті Каліфорнія (США), а місцем для церемонії обрали колишній будинок легендарного актора Френка Сінатри. Для 33-річної виконавиці це вже другий шлюб: у 2018 році вона вийшла заміж за актора Ліама Гемсворта, однак їхнє сімейне життя тривало лише кілька місяців.

Перші фотографії з таємного весілля оприлюднило видання TMZ, де можна переглянути самі світлини. На кадрах Майлі Сайрус постала у білій сукні з відкритою спиною, довгими рукавами та шлейфом, а її обранець – у класичному чорному костюмі.

Церемонія відбулася біля басейну під аркою, яку прикрасили білими квітами. У певний момент співачка не стримала сліз і витерла їх хустинкою, перш ніж зачитати весільні обітниці.

Майлі Сайрус вдруге вийшла заміж. Джерело: скриншот

Напередодні молодята влаштували вечерю для близьких у ресторані поруч. Гостям подавали, зокрема, філе-міньйон і равіолі з лобстером. А на меню вечора розмістили ініціали пари – M+M.

Історія стосунків Майлі Сайрус та Макса Морандо почалася з побачення наосліп. Про це виконавиця розповідала Vogue у травні 2023 року. Виявилося, що для неї знайомство було несподіванкою, тоді як майбутній обранець знав, із ким зустрінеться.

"Нас призначили на побачення наосліп. Ну, для мене це було побачення наосліп, а для нього – ні. Я подумала: "Найгірше, що може статися, це те, що я піду", – пригадувала співачка.

Напередодні молодята влаштув... Джерело: TMZ Розгорнути

Вперше пару помітили разом у листопаді 2021 року на модному показі Gucci в Лос-Анджелесі (США). Уже за місяць вони з'явилися за лаштунками новорічного шоу співачки в Маямі, а навесні 2022-го папараці сфотографували закоханих під час поцілунку в одному з районів Голлівуду.

Про заручини Сайрус і Морандо стало відомо в грудні 2025 року, коли артистку помітили з діамантовою каблучкою на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Згодом музикант розкрив подробиці освідчення, яке відбулося під час спільної подорожі до Японії.

Макс Морандо розповів, що зробив пропозицію в Кіото. Однак зберегти сюрприз було непросто: пара вже обговорювала заручини, а Майлі Сайрус здогадувалася, що цей момент може настати саме під час поїздки. Тому музикант вирішив відкласти освідчення до останнього дня.

Про заручини Сайрус і Моранд... Розгорнути

Під час прогулянки територією готелю закохані натрапили на невеликий садок, вхід до якого був перекритий. Майлі не хотіла заходити туди, але обранцю вдалося її переконати. Саме у цьому затишному місці, схожому на японський ліс, відбулася пропозиція руки і серця.

"Я пітнів. Я відчував, як калатає моє серце. Ти виростаєш дитиною, дивлячись фільми, де хлопець стає на одне коліно і робить усе це, і ти знаєш, що це те, що ти повинен робити. Але потім ти розумієш: "Гаразд, я буквально маю стати на одне коліно". Я не хотів усе зіпсувати, спіткнутися чи впустити каблучку", – зізнався Морандо.

Він молодший за Сайрус на шість років

Утім, як з'ясувалося, наречений був не єдиним, хто міг зіпсувати цей момент. У вересні 2026 року Майлі Сайрус розповіла, що перед освідченням сама ледь не викрила план коханого. Вона запідозрила, що в нього є каблучка, і влаштувала обшуки в особистих речах чоловіка. На щастя для пари, прикрасу співачка не знайшла: музикант сховав її в кишені біля коліна.

Сайрус пригадала, що після невдалої спроби знайти каблучку навіть розсердилася, адже вирішила, що освідчення не буде: "Я йду до ванної кімнати. Я така: "Не роби цього зараз. Не псуй таку чудову мить і не влаштовуй істерику. Це тобі не личить, ти ж просто капризна дитина". Я думала: "У нього її немає, тож не псуй цю поїздку, влаштовуючи істерику". Мені так хотілося влаштувати її".

У вересні 2026 року Майлі Са... Розгорнути

Нагадаємо, до стосунків із Морандо Майлі Сайрус була одружена з актором Ліамом Гемсвортом. Вони побралися в грудні 2018 року, однак уже в серпні 2019-го повідомили про розрив. Офіційно розлучення завершили в січні 2020 року.

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