Мати екснареченої Кличка пояснила, чому проігнорувала похорон доньки, та поставила під сумнів офіційну версію її раптової смерті

Мати американської акторки Гайден Панеттьєрі, колишньої нареченої Володимира Кличка, Леслі Фогель уперше детально пояснила, чому не прийшла на прощання з донькою, яка померла у 36 років. Жінка стверджує, що не хотіла загострювати конфлікт із людьми, які вважали її поганою матір'ю через непрості стосунки зі знаменитістю.

Водночас вона категорично не погоджується з висновком про випадкову смерть Панеттьєрі та покладає відповідальність на її колишнього бойфренда Браяна Гікерсона. Про це Фогель розповіла в інтерв'ю Inside Edition.

За її словами, востаннє вони з Гайден спілкувалися особисто у вересні-жовтні 2025 року, а після цього підтримували зв'язок у переписках. Стосунки матері й доньки почали погіршуватися ще тоді, коли Панеттьєрі стала відомою завдяки серіалу "Герої", а остаточно загострилися після початку її роману з Гікерсоном у 2018 році.

"Я зробила все, щоб зрештою навести лад у її житті, і думала, що ми досягаємо дивовижного прогресу. Все йшло дуже добре. А потім, на жаль, вона дозволила Браяну знову втягнути її у свою пастку", – заявила Фогель.

Жінка також стверджує, що знайшла велику кількість рецептурних препаратів, на упаковках яких було зазначене ім'я Гікерсона. На думку матері, колишній бойфренд акторки значно впливав на її життя.

Жінка стверджує, що знайшла... Джерело: instagram.com/haydenpanettiere Розгорнути

"Безумовно. У мене немає жодних сумнівів",– відповіла Фогель на запитання, чи вважає вона Гікерсона причетним до загибелі доньки.

Фогель без вагань назвала чоловіка відповідальним за смерть доньки. Вона також нагадала про попередню історію їхніх стосунків: у 2020 році Панеттьєрі отримала охоронний припис проти Гікерсона, звинувативши його у фізичному насильстві. В документах акторка описувала, як він тягнув її за волосся, бив, плював в обличчя та кидав у неї предмети.

Водночас жодних обвинувачень проти чоловіка у зв'язку зі смертю Панеттьєрі не висували. Поліція не виявила ознак злочину та в жовтні 2026 року завершила розслідування, визнавши смерть акторки нещасним випадком.

Панеттьєрі з Гікерсоном

Окремо Фогель пояснила, чому не була присутня на похороні доньки, яке організували 19 вересня. За її словами, запрошення вона отримала, однак вирішила відмовитися, оскільки побоювалася негативного ставлення з боку інших присутніх.

"Я знала, що деякі люди там хотіли вірити, що я жахлива мати, бо Гайден лютувала і робила заяви. Я просто не хотіла розгойдувати ситуацію. Мабуть, так було на краще", – пояснила жінка.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Акторка померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років у Південній Кароліні. Як встановив судово-медичний експерт, причиною смерті стала токсична дія кількох речовин, зокрема фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Смерть класифікували як випадкове передозування.

Того дня Панеттьєрі знайшли непритомною Браян Гікерсон та його брат. Попри підозри матері акторки, правоохоронці не встановили доказів насильницької смерті. Водночас до розслідування залучали Управління з боротьби з наркотиками США (DEA), яке, за повідомленнями американських медіа, також цікавилося обставинами трагедії.

Акторка померла 16 серпня у віці 36 років. Джерело: instagram.com/haydenpanettiere

Нагадаємо, Панеттьєрі була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У 2014 році в них народилася донька Кая, однак згодом пара розійшлася. Останніми роками життя акторки супроводжувалося проблемами зі здоров'ям, залежністю та непростими особистими стосунками. У травні 2026 року вона також розповіла у своїх мемуарах "Це я: Розплата" про відчуження від матері та зізналася, що все ще сподівалася колись відновити з нею зв'язок.

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