Максима Галкіна зібралися зробити персоною нон грата в Туреччині через "підтримку війни"

У Туреччині вимагають скасувати концерт росіянина-"іноагента" Максима Галкіна, який має відбутися 25 жовтня у Стамбулі. Місцеві активісти обурилися висловлюваннями гумориста про війну в Секторі Гази та звинуватили його в підтримці дій ізраїльської армії.

Тепер вони домагаються втручання турецької влади. Як заявляють у росмедіа, приводом для невдоволення стали заяви артиста про ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Зокрема, Галкін називав героєм спецпризначенця з Ізраїлю, який загинув під час бойових дій. Через це активісти звернулися до правоохоронців із вимогою не допустити проведення концерту.

Галкіну вирішили зіпсувати к... Джерело: instagram.com/maxgalkinru Розгорнути

Відповідне звернення направили до Міністерства внутрішніх справ і Міністерства культури Туреччини, а також до влади Стамбула. Цікаво, що до ініціативи долучилися й місцеві жителі, які обурюються тим, що артисту дозволили виступити в країні.

Турецьке видання Dogruhaber також звернуло увагу на висловлювання Галкіна щодо збройної агресії в Секторі Гази. За їхньою інформацією, гуморист ставив під сумнів дані ХАМАС про кількість загиблих і стверджував, що в регіоні немає проблем із продовольством, попри повідомлення про голод.

"У результаті нападу, про який Галкін відгукнувся з похвалою, загинуло щонайменше 274 палестинців, а близько 700 осіб отримали поранення. Галкін, прихильник Ізраїлю, назвав оприлюднені "ХАМАСом" статистичні дані щодо людських втрат ненадійними, а щодо продовольчої кризи в Газі заявив: "У Газі немає проблем із продовольством", – зазначає медіа.

У Туреччині звернули увагу н... Джерело: instagram.com/alla_orfey Розгорнути

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Галкін залишив РФ і переїхав жити за кордон. У різні періоди він перебував в Ізраїлі і на Кіпрі. Гуморист також неодноразово демонстрував підтримку України: на публічних заходах він намагається говорити українською мовою та виконує українські пісні.

Раніше OBOZ.UA писав, що Максим Галкін показав свіже відео з 77-річною Пугачовою без фільтрів у Туреччині.