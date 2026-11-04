Макс Барських повернеться на "Фабрику зірок" через 18 років

Від скандального виходу з телевізійного шоу до статусу найуспішнішого артиста країни. Через 18 років Макс Барських повертається туди, де розпочалася його музична історія, щоб переосмислити власні хіти разом із новим поколінням виконавців під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV.

Макс Барських. Джерело: SWEET.TV

Музичний вечір фабриканти відкриють новими україномовними хітами Барських із концертної програми Open Air Fest "Сьогодні має сенс", з якою артист цього літа проїхав Україну в межах масштабного туру.

Макс Барських. Джерело: SWEET.TV

Центральною подією восьмого прайму стане переосмислення музичного каталогу співака. Учасники обрали композиції різних періодів його кар’єри, які свого часу виходили російською мовою та досі не мали офіційних україномовних версій. Молоді виконавці самостійно переклали тексти, створили нові аранжування, попрацювали над саундпродюсуванням та адаптували відомі пісні до власного музичного стилю.

Макс Барських. Джерело: SWEET.TV

Хіти, на яких виросло ціле покоління слухачів, отримають друге життя. Барських також надасть фабрикантам офіційний дозвіл виконувати ці композиції на власних концертах, а їхні нові версії з’являться на цифрових стримінгових платформах.

Макс Барських. Джерело: SWEET.TV

Для самого Барських це інвестиція в нове покоління української попмузики та ще один крок в переосмисленні власного музичного доробку.