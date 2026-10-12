"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта

Зірка фільмів про "Людину-павука" Тобі Магвайр провів весільну церемонію своєї колишньої дружини, дизайнерки ювелірних виробів Дженніфер Меєр, та її нового обранця Джеффрі Огунлесі. Молодята побралися 10 жовтня на Гаваях, а серед гостей були Леонардо Ді Капріо з коханою Вітторією Черетті, мільярдер Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес Безос та зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

На святкуванні також були присутні двоє дітей Меєр від шлюбу з Магвайром та донька, яка народилася у нових стосунках дизайнерки. Як повідомляє People, весілля відбулося лише через кілька тижнів після того, як Магвайр і Меєр остаточно оформили розлучення.

Дженніфер Меєр та її новий о... Джерело: instagram.com/geoffo212 Розгорнути

Колишнє подружжя юридично поставило крапку в стосунках 21 вересня 2026 року – через десять років після оголошення про розрив. Попри завершення шлюбу, актор погодився провести церемонію одруження екскоханої з новим обранцем.

49-річна Дженніфер Меєр вийшла заміж за Джеффрі Огунлесі – сина нігерійського мільярдера, юриста та інвестиційного банкіра Адебайо Огунлесі. Наречений молодший за дизайнерку на 14 років.

Тобі Магвайр вів церемонію о... Розгорнути

Дизайнерка та її новий чоловік уперше разом з'явилися на публіці у 2023 році – вони пройшлися червоною доріжкою благодійного заходу Baby2Baby. У серпні 2024-го Меєр оголосила про заручини у соцмережах, опублікувавши спільне фото з нареченим і показавши каблучку з великим діамантом.

Огунлесі є засновником і генеральним директором The Ogunlesi Group – компанії, що працює у сфері музичного та розважального менеджменту. Серед її клієнтів – репер Young Thug, виконавець charlieonnafriday та актор Майлз Фрост.

Огунлесі є засновником і ген... Джерело: instagram.com/geoffo212 Розгорнути

Батько нареченого, Адебайо Огунлесі, – інвестиційний банкір. У вересні 2024 року Forbes оцінював його статки в 1,7 мільярда доларів.

Для Меєр це другий шлюб. Із Тобі Магвайром вона познайомилася у 2003 році, а в 2007-му вони одружилися також на Гаваях. У подружжя народилися двоє дітей – донька Рубі, якій нині 19 років, і син Отіс, якому 17. У 2016 році пара оголосила про розставання, а в жовтні 2020-го Меєр подала документи на розлучення.

Для Меєр це другий шлюб. Джерело: instagram.com/geoffo212

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