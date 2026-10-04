Лієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

4 жовтня актор та кінопродюсер Лієв Шрайбер святкує свій 59-й день народження. Зірка Голлівуду став справжнім "голосом" України в світі, адже, незважаючи на велику війну, не боїться приїжджати на територію нашої країни та доносити до широкої аудиторії правду про боротьбу українців за свободу. Однак бойові дії – далеко не єдине, що цікавить знаменитість у нашій Батьківщині. Він потроху опановує українську.

Лієв Шрайбер декілька разів демонстрував чудове володіння нашою рідною мовою в публічному просторі, а що найцікавіше, навіть залишав нею символічну записку для команди криголаму "Ноосфера". Детальніше про солідарність знаменитості з українцями читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Лієв Шрайбер підтримує Україну

Варто зауважити, що Лієв Шрайбер має українське коріння. Дідусь актора по материнській лінії був робітником із території між Києвом та Одесою, який з часом емігрував до США. Знаменитість особисто неодноразово згадував про зв'язки з Україною, а після 24 лютого 2022 року яскраво продемонстрував, що поважає своє походження не лише на словах.

Актор має українське коріння

У 2024-му Шрайбер вразив публіку досить непоганим знанням української мови. Боксер Олександр Усик опитав актора щодо значення слів "єдність, родина та справжній друг", і він усі їх пояснив правильно. Схибив зірка лише на "відбої", витлумачивши його як кінець навчального року.

Того ж 2024-го Лієв Шрайбер піднявся на борт науково-дослідного криголаму "Ноосфера", який забезпечує логістику антарктичних експедицій на станцію "Академік Вернадський". Зірка поспілкувався із командою флагмана та залишив їм записку українською мовою з автографом.

У нотатці йшлося: "Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом". Наприкінці записки Лієв Шрайбер залишив коротке, але максимально красномовне послання російському диктатору: "Путін – придурок!".

Зірка залишив послання Путіну. Джерело: facebook.com/AntarcticCenter

Розширенням свого словникового запасу актор похизувався і в 2026 році. Як поділився Лієв Шрайбер, під час розмов він іноді використовує слово "залюбки". Щоправда, спершу з цим у нього були певні проблеми, адже через неправильну вимову слово набувало абсолютно іншого значення.

Ймовірно, на збільшення словникового запасу знаменитості впливають і досить часті візити в Україну. Так, наприклад, у серпні Лієв Шрайбер на власні очі побачив наслідки цинічного російського удару по Солом'янському району столиці. Тоді актор відверто зізнався: йому дуже боляче від того, що ціллю РФ є цивільне населення, а також дорікнув США через недостатню кількість поставок ракет для Patriot Україні. Того ж місяця голлівудська зірка завітав до родинного дому "Дача" в Києві, де живуть сім’ї з тяжкохворими дітьми.

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