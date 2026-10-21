Лікарі помилялися п'ять років: зірка "Дуже поганих матусь" приголомшила, як після лікування неправильного діагнозу їй "стало гірше"

Голлівудська актриса Крістіна Епплгейт, відома за фільмами "Дуже погані матусі" та "Кралечка", з'ясувала, що п'ять років жила з помилковим діагнозом розсіяного склерозу. Однак новина про відсутність цього захворювання не принесла їй полегшення: попри перегляд діагнозу, артистка досі має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може самостійно пересуватися на значні відстані.

Про це зірка розповіла у своєму подкасті MeSsy, який веде разом з актрисою Джеймі Сіглер. Епплгейт зізналася, що заплакала, коли лікарі повідомили їй про помилку, адже тепер їй доведеться заново шукати причину проблем зі здоров'ям.

"Я знову опинилася на початку – я не знаю, що зі мною відбувається", – сказала актриса.

За словами Епплгейт, кілька років тому лікар запропонував їй тимчасово припинити інфузійне лікування розсіяного склерозу, щоб поспостерігати за реакцією організму. Після перерви медики детальніше вивчили її стан і дійшли висновку, що в неї немає цього аутоімунного захворювання.

"Вона зайшла до мене в палату і сказала: "Вітаю, у вас немає розсіяного склерозу". Я зовсім не була рада", – пригадала знаменитість.

Актриса наголосила, що після зміни діагнозу її самопочуття не покращилося. Навпаки, у деяких моментах їй стало ще гірше.

"Не буває так, щоб тобі поставили неправильний діагноз, а потім раптом стало краще. Мені не стало краще, Джеймі. Якщо вже на те пішло, то в деяких аспектах мені стало навіть гірше", – наголосила знаменитість.

Актриса пересувається з тростиною

Епплгейт пояснила, що досі потребує крісла колісного, коли їде до лікаря, оскільки не може самостійно дійти від автомобіля до лікарняної палати. Вона також зізналася, що відсутність остаточного пояснення її стану викликає в неї тривогу та сумніви у власних відчуттях.

За словами знаменитості, раніше діагноз допомагав їй пояснювати щоденні страждання та розуміти, чому її життя настільки змінилося. Тепер же вона не знає, що стоїть за симптомами, які нікуди не зникли.

Про діагноз розсіяного склерозу актриса повідомила у серпні 2021 року. На той момент вона вже певний час відчувала симптоми захворювання.

Зазначимо, що розсіяний склероз може спричиняти порушення рухливості, проблеми з рівновагою, м'язову скутість та інші неврологічні прояви.

Про діагноз розсіяного склер... Розгорнути

Після встановлення діагнозу Епплгейт відкрито говорила про труднощі, з якими зіткнулася. Через стан здоров'я їй довелося завершити акторську кар'єру, а під час роботи над серіалом Netflix "Мертвий для мене" вона користувалася кріслом колісним.

У березні 2026 року знаменитість також випустила мемуари, у яких розповіла про боротьбу із захворюванням.

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