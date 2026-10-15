"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла

Співачка Ірина Федишин пережила надзвичайно важкі пологи, під час яких втратила довгоочікувану донечку, а сама ледь не померла. Чоловік артистки Віталій Човник уперше розповів подробиці трагедії, зізнавшись, що дружині знадобилася складна операція, а лікарі боролися за її життя через значну крововтрату.

В InstaStories чоловік співачки поділився болем від втрати дитини, на народження якої подружжя чекало з нетерпінням. Він зізнався, що бачив донечку й вона була його копією. Віталій також подякував усім, хто підтримує родину, та попросив молитися за одужання Ірини.

Віталій Човник розповів про... Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk Розгорнути

"Ми так мріяли про нашу донечку. Так чекали її появи на світ. Уявляли, якою вона буде, як уперше візьмемо її на руки, як обіймемо, як привеземо додому. Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько. Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше. Ми її втратили. Я бачив її. Вона моя копія", – написав Човник.

Він зізнався, що не знає, як описати пережитий біль. Ще напередодні чоловік будував плани й уявляв, як триматиме донечку на руках, а тепер змушений змиритися з тим, що їхня довгоочікувана зустріч так і не відбулася.

Водночас трагедія могла забрати в нього й дружину. За словами Віталія, пологи були надзвичайно важкими, Ірині провели складну операцію, а через велику втрату крові медики боролися за її життя.

За словами Віталія, пологи б... Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk Розгорнути

"Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", – поділився чоловік артистки.

Він додав, що безмежно вдячний за те, що Ірина залишилася живою, хоча біль через смерть доньки нікуди не зник.

"Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний. Сьогодні нам обом дуже боляче... Болить так, що іноді не вистачає ні слів, ні сліз", – написав Човник.

Чоловік розуміє, що на їхню родину чекає довгий і непростий шлях. Їм доведеться вчитися жити з цією втратою, підтримувати одне одного та знаходити сили рухатися далі заради сім'ї й дітей.

Чоловік розуміє, що на їхню... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зокрема, Віталій Човник подякував людям, які надсилають слова підтримки, моляться за родину та передають квіти до лікарні. Він пояснив, що зараз подружжя не має сил відповідати кожному особисто, однак бачить усі повідомлення й відчуває турботу небайдужих.

"Я не знаю, коли цей біль стане тихішим. Не знаю, чи колись перестане боліти. Але знаю одне: ми будемо старатися жити далі. Разом. Тримаючи одне одного за руку. Ми так чекали тебе, донечко. Так хотіли подарувати тобі цілий світ. А тепер ти назавжди стала цілим світом у наших серцях", – написав він.

Крім того, Віталій присвятив донечці вірш, у якому передав почуття батька, котрий так і не встиг обійняти дитину, на яку чекав усім серцем.

Віталій Човник присвятив донечці вірш. Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Нагадаємо, про третю вагітність Ірина Федишин повідомила 19 серпня. Наприкінці вересня вона разом із чоловіком та двома синами влаштувала гендер-паті й розсекретила, що в родині очікують на дівчинку.

13 жовтня Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило доньку, а Ірина перебуває у важкому стані. Він попросив прихильників молитися за дружину та душу їхньої дитини.

Віталій Човник повідомив, що... Джерело: instagram.com/irynafedyshyn Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Марічка Падалко дорікнула "українцям із середньовіччя" через бездушні "поради" Ірині Федишин, яка втратила дочку.