Лідера російського гурту "Війна", який підтримував окупацію Криму, заарештували в Німеччині біля колишньої психіатричної клініки

Лідера російської арт-групи "Війна" Олега Воротнікова заарештували в Берліні (Німеччина) після ДТП, у якому він виступав як потерпілий. Активіст їхав на велосипеді територією колишньої психіатричної клініки Карла Бонгеффера, де його збила машина. Поліція, яка прибула на місце ДТП, затримала Воротнікова. Щоправда, за що саме його взяли під варту, наразі не повідомляється.

Про арешт засновника "Війни" сама група повідомила у своєму Telegram-каналі. За кілька годин до цього в Берліні також затримали 17-річного сина Воротнікова та іншої учасниці групи "Війна" Наталії Сокол – Каспера Ненаглядного Сокола. Причини його затримання також невідомі.

Олега Воротнікова заарештували в Берліні. Джерело: росмедіа

Група "Війна" виникла у 2007 році та стала відомою завдяки провокаційним акціям, які поєднували концептуальне мистецтво, анархізм і лівий радикалізм. Серед найвідоміших витівок її учасників – перекидання поліцейських автомобілів у Санкт-Петербурзі та величезний малюнок фалоса на мосту навпроти будівлі ФСБ.

Воротніков разом із Наталією Сокол. Джерело: росмедіа

У листопаді 2010 року його разом із Леонідом Ніколаєвим затримали та відправили до СІЗО у справі про хуліганство через провокації. Після цього Воротніков разом із Наталією Сокол та їхніми дітьми виїхав із Росії. У 2013 році вони перебралися до Італії, рятуючись від переслідування, а згодом опинилися в Німеччині.

При цьому "протестне мистецтво" Воротнікова мало дуже специфічні політичні межі. У 2014 році, після російської окупації Криму, учасники "Війни" відмовилися брати участь у фестивалі в Амстердамі, організатори якого планували виставку про залізну завісу та критику анексії Криму. Причина була промовиста: артисти заявили, що підтримують приєднання Криму до Росії.

У 2013 році вони перебралися... Джерело: росмедіа Розгорнути

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