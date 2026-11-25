Легендарний Джон Траволта вивів у світ єдину дочку, яку називали "пухкенькою": який вигляд вона має зараз

Голлівудський актор Джон Траволта вперше за тривалий час вийшов на червону доріжку разом із донькою Еллою Блю. 26-річна дівчина супроводжувала батька на Туринському кінофестивалі в Італії, де його відзначили нагородою за життєві досягнення.

Про спільний вихід актора з донькою повідомило Daily Mail. Ця поява привернула увагу через помітні зміни в зовнішності Елли, яку в дитинстві ображали через фігуру і називали "пухкенькою".

Траволта з донькою (на фото... Розгорнути

Для заходу донька Траволти обрала чорну довгу сукню з декоративними прозорими квітами, а сам 72-річний Траволта позував поруч із нею у костюмі. Актор отримав відзнаку за внесок у кінематограф і статус однієї з великих легенд кіно.

Для заходу донька Траволти о... Розгорнути

Елла Блю народилася в шлюбі Траволти з акторкою Келлі Престон, яка померла від раку молочної залози у 2020 році. У подружжя також сини: Джетт і Бенджамін. Старший хлопець із них трагічно помер у 2009 році у віці 16 років під час сімейної відпустки на Багамах.

Після втрати дружини Траволта багато часу приділяє дітям і не приховує близьких стосунків із донькою. Елла також неодноразово розповідала про підтримку батька та те, як дорослішання у відомій родині вплинуло на її життя.

Траволта з донькою у 2013 році

Зокрема, попри увагу до відомого прізвища, Елла поступово прокладає власний шлях у шоу-бізнесі. Вона займається акторством, пробує себе в модельній справі та розвиває музичну кар'єру. У 2024 році дівчина випустила мініальбом Colors of Love.

Ба більше, в інтерв'ю для Veggiekins у жовтні 2025 року Елла Блю також розповіла про перехід на веганство. За її словами, спробувати рослинне харчування її надихнула подруга. Спочатку дівчина планувала дотримуватися такого раціону лише два тижні, однак їй сподобалося самопочуття, тож вона вирішила продовжити.

Еллу Блю називали "пухкенькою"

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