Легендарна Сестричка Віка шокувала своїм виглядом після "зникнення" на 30 років: майже без волосся, але дуже яскрава. Рідкісні фото

Легендарна українська рок-виконавиця Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, показалася на рідкісних фото після 30 років життя у США. Колишня співачка кардинально змінила імідж: тепер вона носить дуже коротке світле волосся, яскраві окуляри та кольоровий одяг.

Нещодавно артистку відвідала у Лос-Анджелесі Христина Соловій, яка готує кавер на одну з її пісень. Кадрами зустрічі молодша колега поділилася в Instagram.

Сестричка Віка показалася на рідкісних фото. Джерело: instagram.com/soloviyka

На одному зі знімків Сестричка Віка усміхається в камеру в яскравих окулярах і штанах жовтого кольору. На іншому відео артистки обіймаються під час зустрічі, а згодом трохи співають разом. Соловій також опублікувала архівне фото Врадій, на якому та позує на ґанку в джинсах, джинсовій куртці та з візерунчастою хусткою на шиї.

"Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу – аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою", – написала Христина Соловій.

Співачка пояснила, що знайомство з Врадій стало важливою частиною її дослідження української музики 1990-х років. Вона подякувала старшій колезі за довіру, можливість виконати її пісню та відверту розмову. За словами Соловій, артистка не має сторінок у соціальних мережах, тому ця зустріч стала нагодою показати її аудиторії ближче.

Публікація викликала жваву реакцію користувачів. У коментарях українці раділи зустрічі двох виконавиць, згадували творчість Сестрички Віки та дивувалися її теперішньому вигляду.

Коментарі. Джерело: скриншот

"Вау! Ну це круть! Радію за тебе!"

"Сестричка Віка була крута і наразі є крутою".

"Очманіти, як вона змінилася".

"Дві ікони…"

"Розкажіть більше про цю пані. Хто вона? Дуже цікава, неймовірна".

Коментарі. Джерело: скриншот

Про несподіване знайомство з Вікторією Врадій Христина Соловій розповідала на початку жовтня. Співачці вдалося зв'язатися з рок-виконавицею завдяки Володимиру Бебешку, який передав їй один із номерів телефону своєї першої дружини.

Соловій зізналася, що довго телефонувала за різними номерами, перш ніж почула голос артистки. Зрештою Врадій погодилася поспілкуватися з молодшою колегою та дозволила їй виконати пісню "Прощай", яку свого часу співала ще у складі гурту "Арніка".

За словами Соловій, Врадій уже близько 30 років живе в Каліфорнії та веде зовсім інший спосіб життя, відійшовши від музичної кар'єри. Особисто познайомитися виконавиці змогли пізніше, коли Христина Соловій отримала нагоду приїхати до США. Саме Сестричка Віка запросила її в гості.

Врадій уже близько 30 років... Джерело: instagram.com/soloviyka Розгорнути

Вікторія Врадій стала однією з найяскравіших представниць української рок-сцени кінця 1980-х – початку 1990-х років. Ще в юності вона виступала у складі вокально-інструментального ансамблю "Арніка", а згодом стала солісткою джаз-рокового гурту "Лабіринт".

У 1989 році Врадій перемогла на першому фестивалі "Червона рута" в категорії рок-виконавців. Після цього вона розпочала сольну кар'єру та здобула популярність під сценічним ім'ям Сестричка Віка.

У 1993 році артистка виїхала до США та оселилася в Лос-Анджелесі. Певний час вона продовжувала займатися музикою, однак згодом відійшла від сцени. У різні періоди Врадій працювала у шпиталі, керувала таксі та була менеджеркою.