Лариса Доліна заманила сотні росіян у пастку шахраїв: чому зрадниця знову влипла в скандал із грошима та до чого тут Україна

Співачка-зрадниця Лариса Доліна вкотре потрапила в немилість "улюблених" росіян, адже стала співучасницею шахрайської схеми. Артистка знялася в рекламі інтернет-магазину, який обіцяв клієнтам знижку на техніку Apple, Samsung і Dyson, однак замість цього просто "кинув" людей на гроші.

Як пишуть росмедіа, фігурантами скандалу стали також балерина Анастасія Волочкова й співак Прохір Шаляпін. Росіяни накинулися на горе-трійку, яка втягнула їх у пастку шахраїв, а ще більше ситуацію погіршило те, що фото артистів для рекламної кампанії розмістили на тлі українського прапора.

Доліна прорекламувала магази... Джерело: Росмедіа Розгорнути

Втертися у довіру Доліній, Волочковій та Шаляпіну зловмисникам виявилося досить просто – вони подарували кожному із них по новенькому iPhone й попросили згадати назву магазину в ролику. Артистів запевняли, що контора не має жодних проблем із документами, а якщо хтось і намагатиметься їм довести протилежне, то це просто "діяльність конкурентів". Лариса Доліна радісно кинулася відпрацьовувати подарунок і розхвалили інтернет-магазин, ба більше, побажала йому "довгих років у бізнесі".

Можливість зекономити 30% на техніці, як обіцяла компанія, видалася привабливою приблизно для 200 росіян, тож вони почали робити замовлення і вносили повну передоплату. Протягом 30 днів люди мали отримати свої гаджети, завезені з Дубая, однак на етапі розмитнення все зависало. Зрештою, росіяни залишилися без техніки й грошей. Попередні збитки оцінюються у 10 млн рублів (близько 5 584 784 грн).

Згодом сайт інтернет-магазину перестав працювати, а до потерпілих доєдналися ще 20 колишніх співробітників. Вони запевняють, що не отримували зарплату. Покупці готують колективні заяви до поліції.

Лариса Доліна навіть не спробувала виправдатися за скандальну ситуацію, тоді як її колеги усіма силами намагаються зробити себе "білими та пухнастими". Прохір Шаляпін обурився, що росіяни хочуть зробити їх винними у втраті коштів, мовляв, вони як артисти не могли нічого зробити, адже і в документах нічого не розуміють.

Подібну "пісню" защебетала й Анастасія Волочкова. Балерина заявила, що не бачить нічого поганого в тому, що віддячила магазину за подарунок телефона участю в рекламній кампанії.

"Ну не кожному з вас дарують iPhone, правильно? Чого від нас хочуть? Ми взагалі нічого не зрозуміли. Ну записали ми відео. Якщо мені щось сподобалося, я скажу: "Люди, це класно", – видала Волочкова.

Минулий скандал із Доліною

Влітку 2024 року у мережі з'явилася інформація, що зрадниця погодилася продати квартиру в елітному ЖК Москви, а після завершення угоди перевела 112 мільйонів рублів шахраям. Аферисти нібито переконали співачку в тому, що на її нерухомість "поклали око" злочинці, тож запропонували врятувати житло методом фіктивного продажу. Кошти мали перевести на "безпечний рахунок", але після проведення всіх маніпуляцій Лариса Доліна заявила, що її ошукали.

Зрадниця потрапила в новий скандал. Джерело: Росмедіа

Однак довго вдавати з себе "жертву" запроданці не вдалося. Слідчі постановили, що Доліна добровільно уклала угоду на продаж квартири, тому суд офіційно визнав право власності за покупчинею Поліною Лур'є. Зрадницю та її родичів зняли з реєстраційного обліку, а сторона нової власниці отримала повне право змінити замки та розпоряджатися нерухомістю без будь-яких обмежень.

Після інциденту в РФ навіть з'явився термін "Ефект Доліної". Ним характеризують випадки, коли продавці квартир подають до суду після завершення угоди й заявляють, що стали жертвами шахраїв.

Раніше OBOZ.UA розповів, що стало відомо, куди переїхала зрадниця Лариса Доліна після того, як її виставили з московської квартири.