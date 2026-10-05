Кума Путіна Оксана Марченко показала наслідки загадкової хвороби та заявила про "божественне" зцілення. Фото

Телеведуча-зрадниця Оксана Марченко, яка після початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії та продовжує публічно підтримувати роспропаганду, розповіла про свою загадкову хворобу. За словами куми російського диктатора Володимира Путіна, на її грудях нібито з'явилися вісім ран, які зникли після паломництва до мощів святого Спиридона у Греції.

Про це Марченко заявила в інтерв'ю російським пропагандистам, розповідаючи про "чудеса" у своєму житті. Зрадниця запевняє, що напередодні мала на грудях вісім яскраво-червоних ран і навіть змушена була приховувати їх під одягом із високим коміром.

Марченко розповіла про "боже... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

"Я з вісьмома ранами на грудях. У мене вісім опіків страшних, навіть не зарубцьованих. Вони були яскравого кольору. Я носила високі водолазки, тому що це було жахливо", – розповіла вона.

За словами Марченко, під час паломництва священник нахилив її до ящика з мощами святого. І після цього нібито сталося чудо. Наступного ранку, за її словами, шкіра нібито стала абсолютно чистою.

Марченко розповіла про "боже... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

"А вранці я встала з абсолютно чистою шкірою. Хтось може сказати: ну, звичайно, там загоїлося, і все минуло. Я навіть не намагаюся нікого переконувати", – заявила вона.

Утім, жодних подробиць про те, що саме стало причиною появи ран, Марченко не навела. Про те, що це могло бути дерматологічною проблемою, яка минула сама, навіть не натякнула. Вона також не розповіла, чи зверталася по медичну допомогу та чи встановлювали їй діагноз.

Жодних подробиць про те, що... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, Оксана Марченко після початку повномасштабної війни виїхала до Росії. Вона є дружиною колишнього народного депутата-зрадника від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого називають кумом Володимира Путіна.

Раніше OBOZ.UA писав, що Ігор Кондратюк шокував, як зрадниця Оксана Марченко "топила" за українську мову, коли на росіян в Україні "заплющували очі".