Конкурси купальників і вечірніх суконь "Міс Всесвіт 2026": українка вразила світ своєю вродою. Фото

Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2026" Анна Ніконова продемонструвала два ефектні образи під час попереднього відбору. Модель вийшла на сцену в розкішній вечірній сукні від українського бренду GASANOVA, а також взяла участь у традиційному дефіле в купальниках.

Світлини та відео з виступами українки з'явилися на офіційній сторінці "Міс Всесвіт Україна" в Instagram. Нині учасниці проходять один із найважливіших етапів змагання, за результатами якого визначать фіналісток. Їхні імена мають оголосити вночі 25 листопада.

Для виходу у вечірньому обра... Джерело: instagram.com/missukraine_universe Розгорнути

Для виходу у вечірньому образі Анна Ніконова обрала вбрання GASANOVA. Вона постала перед глядачами в довгій обтислій сукні сріблястого відтінку, оздобленій численними блискучими деталями. Особливу увагу привертала та накидка, яка спадала бахромою вздовж рук.

Іншим образом українки став синій роздільний купальник із декоративною зіркою на стегні. Його доповнювала довга напівпрозора біла накидка, що ефектно розвивалася під час дефіле. Завершували пляжний образ підбори.

Іншим образом українки став... Джерело: instagram.com/missukraine_universe Розгорнути

До цього Ніконова вже представила на міжнародній сцені національний костюм "Золота пектораль", натхненний однойменною скіфською пам'яткою. Центральним елементом вбрання стала переосмислена золота прикраса, створена як символічна мапа України. У ній морські мотиви уособлюють Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти – родючість рідної землі, а дерева й фігурки тварин – природу Півночі.

Анна Ніконова показала націо... Джерело: instagram.com/missukraine_universe Розгорнути

Особливого значення костюму додає родинна історія моделі: її бабуся Олена Волковинська багато років працювала старшою науковою співробітницею фонду Музею історичних коштовностей України, де зберігається знаменита пектораль.

Раніше OBOZ.UA показував найдивніші національні костюми учасниць Міс Всесвіт 2026: від пузатого троля до золотої жаби.