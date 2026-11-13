Конфлікт Астафʼєвої та Сумської: зірка Playboy відповіла народній артистці, яка порівняла її з Януковичем

Народна артистка України Наталія Сумська публічно розкритикувала співачку, модель і волонтерку Дашу Астаф'єву після прочитання Радіодиктанту національної єдності. Акторка висловила невдоволення поведінкою громадської діячки та навіть порівняла її з президентом-втікачем Віктором Януковичем, але ці дорікання не залишила без уваги виконавиця. Астаф'єва заявила, що її запросили читати текст як багатогранну особистість, а от із Сумською вони кардинально різні люди.

Під час подкасту "Гуртом та вщент" волонтерка пригадала, що в 2025 році стала на захист народної артистки, коли на неї посипався хейт через надто швидке прочитання Радіодиктанту та зайві повтори деяких слів. Зважаючи на це, для зірки було неприємним здивуванням почути негативні висловлювання від попередниці у свій бік.

"Було відчуття, наче вона не підготувалась. Але я стала на бік пані Наталі і сказала: "Можливо, людина перехвилювалася, можливо, ще якісь були причини". Але потім побачила інтерв'ю, де пані Наталя просто спромоглася годину з гаком поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди. Ми – різне покоління", – висловилася співачка.

Як підкреслила Даша Астаф'єва, на жаль, деякі люди досі "залишилися" в тих часах, коли вона знімалася для журналу Playboy. Зараз же знаменитість стала іншою особистістю. Астаф'єва переконана: Суспільне покликало її взяти участь у Радіодиктанті через те, що люди люблять її за справжність, підтримку Сил оборони, рішення залишатися в Україні під час війни та почуття гумору.

Даша Астаф'єва наголосила, щ... Джерело: Скриншоти з відео Розгорнути

Бачимо, що волонтерка категорична не згодна з думкою Сумської про те, що її зробили читцем виключно задля того, аби "потішити людей".

Окремо Даша Астаф'єва прокоментувала свою вже вірусну фразу "Встав і вийшов", з якою звернулася до хейтерів, водночас ефектно кинувши ручку на стіл. Цей вчинок особливо обурив Наталію Сумську, адже нагадав їй поведінку Віктора Януковича. Після втечі з України політик організував пресконференцію, щоб заявили про свою легітимність як голови держави, і зламав ручку просто перед камерами від злості.

"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не втрималася і викрила себе таким чином, що її все-таки дістали дорікання людей, які в переддень написання диктанту були адресовані їй. Я так сприйняла це", – прокоментувала жест моделі народна артистка.

Сама ж Даша Астаф'єва пояснила, що сказала таку фразу, бо не могла пожартувати в прямому ефірі про те, що ненавидить "усе нафталінове". Громадська діячка максимально не хотіла бути "муміфікованим образом" свого минулого.

"Це був випад. Я пожартувала й багатьох це зачепило, мовляв, я порушила святу традицію. Мене просили прийти у вишиванці, а я відповіла: "Ні! Я прийду в стилі, в якому в нас студія", – сказала знаменитість.

Зірка промовила фразу "Встав... Джерело: instagram.com/da_astafieva Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповів, що Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту.