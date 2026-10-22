"Коли Путін закінчить війну?" Зеленський розповів, про що щодня розмовляє з мамою, яка залишилася в Україні, та не стримав сміху

Президент України Володимир Зеленський щодня спілкується з мамою Риммою Володимирівною, яка досі живе в Україні. Під час телефонних розмов вона розпитує сина про самопочуття, дітей і не оминає головного питання, яке хвилює мільйони українців: коли російський диктатор Володимир Путін закінчить війну.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю британському блогеру Стівену Бартлетту для його проєкту The Diary Of A CEO. Зеленський також пригадав, як мама намагається додзвонитися до нього, якщо він не відповідає, і не стримав сміху, розповідаючи про її наполегливість.

На запитання, як часто він спілкується з мамою та чи досі вона живе в Україні, президент відповів ствердно. За його словами, вони розмовляють щодня, хоча через роботу він не завжди може одразу відповісти на її дзвінки.

"Її перше питання: "Невже ти взяв слухавку?" Вона так каже, бо я... Боже, 12 пропущених дзвінків. "Мамо, я ж працюю", – кажу їй. – "12 дзвінків? Як можна дзвонити комусь стільки разів?" Вона буде дзвонити увесь день, поки я не візьму слухавку. Тому ми обов’язково розмовляємо раз на день. Вона питає, як я почуваюся", – розповів Зеленський.

Під час розмови Римма Володимирівна цікавиться не лише його справами, а й тим, як почуваються онуки. Водночас вона не приховує свого хвилювання через війну та запитує сина, коли вона нарешті закінчиться.

Президент зі своїми батьками. Джерело: Facebook Володимира Зеленського

"Так. Питає: "Як ти?", "Як ти себе почуваєш?, "Як діти?, "Коли Путін закінчить війну?" А я кажу: "Мамо, ми робимо все, що можемо", – поділився глава держави.

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