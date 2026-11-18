Клопотенко зізнався, як потрапив у простір Анджеліни Джолі в Нью-Йорку та чим частував американців: квитки розлетілися за хвилину

Шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив, як йому вдалося представити українську кухню в творчому просторі голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Нью-Йорку (США) – Atelier Jolie. Виявилося, що потрапити на мистецький майданчик ресторатору допомогли хороші знайомі з Українського музею, який розташований у тому ж місті.

За словами Клопотенка, представники культурного простору домовилися з Atelier Jolie надати йому дозвіл для проведення заходу, під час якого він частував американців українськими традиційними стравами. Про це знаменитість розповів у коментарі для "ЖВЛ".

"Нещодавно був в Atelier Jolie. Це дуже прикольне місце, там відбувається багато мистецьких речей. Як я туди потрапив? У мене гарні стосунки у Українським музеєм у Нью-Йорку. Я був на події з нагоди 50-річчя музею. Він добре спілкується з Atelier Jolie, бо вони розташовані в одному районі. Так вийшло, що домовилися, щоб я провів там подію. Їм було цікаво, бо вони люблять різноманітні яскраві речі. Квитки продалися за одну хвилину", – зазначив шеф-кухар.

Євген Клопотенко потрапив в... Джерело: instagram.com/klopotenko Розгорнути

Для гостей заходу Євген Клопотенко приготував борщ, качану кашу, пастернак та багато інших частувань, які "є сучасними, але водночас мають стосунок до минулого" України. Як переконаний ресторатор, ці українські страви можуть із легкістю конкурувати з багатьма кухнями світу.

Ресторатор пригощав американ... Джерело: instagram.com/klopotenko Розгорнути

Нагадаємо, що про проведення заходу в просторі Анджеліни Джолі шеф-кухар повідомив 16 листопада. Клопотенко назвав справжньою честю можливість представити українську кухню та традиції на цьому майданчику, а також наголосив: наші культурні продукти мають бути конкурентними у світі.

"Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу", – написав знаменитість.

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