Хто може представити Україну на Євробаченні 2027: оголошено лонглист Нацвідбору

Організатори Національного відбору на Євробачення 2027 назвали імена артистів, які потрапили до лонглиста. Серед претендентів на шанс представити Україну на міжнародній арені опинилося 18 конкурсантів.

Їх відібрав музичний продюсер вітчизняного конкурсу Дмитро Шуров (Pianoбой) разом із командою Суспільного Мовлення з-поміж 217 отриманих заявок. Лонглист оголосили під час YouTube-трансляції.

Квиток на головну сцену Європи можуть отримати:

ANKA (Анна Корченова). Артистка заінтригувала аудиторію, що підготувала для Нацвідбору пісню, в якій розкриється такою, як її не бачили раніше.

ANKA потрапила до лонглиста. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Рок-гурт Epolets. Фронтмен розкрив, що для конкурсу вони створили пісню про те, що знайоме абсолютно кожному з глядачів.

Epolets може представити Укр... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Гурт FOLKULAKA підготував трек про принади та небезпечну магію, яка чатує у лісі.

Гурт FOLKULAKA опинився в лонглисті. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

GANNA (Ганна Гриніва) поєднує у своїй творчості український фольклор із електронною музикою.

GANNA побореться за шанс вий... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Гурт Hits' Factory хоче вийти на головну сцену Європи з роботою, яка буде зрозуміла як українському, так і європейському слухачеві.

Hits' Factory хоче підкорити... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Гурт MELOS створив для Євробачення 2027 трек про втому, яка накопичується, та відчуття, ніби звичайне життя здається не таким, як раніше.

MELOS хоче представити на св... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Мія Рамарі переконана, що її щиру та змістовну пісню для Нацвідбору 2027 аудиторія захоче переслухати не один раз.

Мія Рамарі опинилася серед 1... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Povin' (Вероніка Степаненко) створила трек про тишу й те, якою різною вона буває, а також голоси людей і сердець, що ніколи не стихають.

Povin' хоче підкорити сцену Євробачення. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

SKYLERR (Валерія Кудрявець) поділилася, що в цьогорічну конкурсну пісню вклала багато своєї душі.

SKYLERR повернулася на Нацвідбір. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Гурт SPOKUSY підготував роботу про невизначеності та туманне майбутнє, яке лякає молодого героя.

SPOKUSY підготував для конкурсу цікаву пісню. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

STASYA (Анастасія Чабан) сподівається, що її трек стане підтримкою для глядачів у непрості періоди й нагадає, що завжди є заради чого рухатися вперед.

STASYA створила для шоу мотиваційний трек. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Влад Дарвін підготував "унікальну заявку", через яку передав усе своє життя.

Влад Дарвін підготував "унік... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Гурт Yagody втретє повернувся на Нацвідбір з треком про любов, яка є неосяжною силою.

Гурт Yagody втретє повернувся на Нацвідбір. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

YAKAYA (Яна Мілевська) хоче зробити, аби українську музику наспівували люди з різних куточків світу.

YAKAYA хоче представити Укра... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Yarima (Марія Коваленко) своєю конкурсною заявкою прагне показати не те, що відрізняє українців від решти світу, а що робить нас схожими одне з одним.

Yarima потрапила до лонглиста. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Кажанна (Ганна Макієнко) створила трек про неосяжну силу любові.

Кажанна мріє вийти на сцену Євробачення. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Дует "Солідні люди" підготував композицію про казки, які "подорослішали" разом із людьми.

"Солідні люди" опинилися в л... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Уляна Шуба вбачає у Нацвідборі можливість голосно заявити про себе й познайомитися із ширшою аудиторією.

Уляна Шуба налаштована тріумфувати на шоу. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Як бачимо, до лонглиста потрапило більше артистів, ніж у попередні роки, адже його було розширено із можливих 12 до 18 учасників. Відповідну зміну до правил Нацвідбору на Євробачення Суспільне затвердило 9 листопада 2026 року, а її ініціатором був музикант і композитор Дмитро Шуров.

201 артист надіслав заявку н... Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision Розгорнути

Загалом бажання представити Україну на міжнародній арені виявив 201 артист. Серед претендентів на місце в логлисті було 153 сольних виконавців та 48 гуртів, ба більше, заявки надходили навіть із Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2027 обрали найясравіші роботи, творці яких можуть поїхати на 71-ший міжнародний конкурс в Болгарію. Грандіозне шоу прийматиме місто Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал – 15 травня.

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