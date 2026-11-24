Христина Соловій назвала дві речі, які Сестричка Віка попросила її привезти з України

Співачка Христина Соловій розповіла, із яким незвичним проханням до неї звернулася легендарна виконавиця Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка. Під час спілкування артистка попросила молодшу колегу привезти їй із України до США сушені гриби та тризуб.

Про це Соловій розповіла в інтерв'ю "Суспільному Культура". За словами виконавиці, їхнє знайомство в Лос-Анджелесі (США) не було заздалегідь спланованою зустріччю заради запису розмови чи спільного проєкту. Співачки просто вирішили побачитися після тривалого спілкування на відстані.

Сестричка Віка та Христина Соловій. Джерело: instagram.com/soloviyka

"Це було знайомство просто так, без причини, без намагання записати цю розмову. Ми спілкувалися вже до цього багато часу, і вона хотіла, щоб я привезла їй, якщо буду там, сушених грибів і тризуб з України", – поділилася Христина.

Вона наголосила, що за час листування та розмов через континенти артистки виявили чимало спільного.

"Це просто була дружня зустріч двох співачок, двох артисток, які впродовж того спілкування, яке між ними виникло через континенти, відкрили, що мають багато спільного, і продовжили спілкуватися", – додала Соловій.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій відвідала Вікторію Врадій у Лос-Анджелесі. На оприлюднених фото Сестричка Віка постала з дуже коротким світлим волоссям, яскравими окулярами та в кольоровому одязі. Співачки також обіймалися та разом співали.

Вона наголосила, що за час л... Джерело: instagram.com/soloviyka Розгорнути

Соловій зацікавилася творчістю старшої колеги під час дослідження української музики 1990-х років. Зокрема, Врадій дозволила їй зробити кавер на композицію "Прощай", яку свого часу виконувала ще у складі гурту "Арніка".

Нагадаємо, Вікторія Врадій стала відомою наприкінці 1980-х років, а в 1989-му перемогла на першому фестивалі "Червона рута" в категорії рок-виконавців. У 1993 році вона переїхала до США та оселилася в Каліфорнії. Попри тривале життя за океаном, артистка зізнавалася, що мріє повернутися в Україну та оселитися в Карпатах, де могла б проводити час у лісі й збирати гриби.

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