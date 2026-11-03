Христина Горняк викрила одну з учасниць "Холостяка" на проросійських поглядах: у мережі спливли її старі коментарі в соцмережах

Нотарка Христина Горняк публічно назвала "проросійською" свою конкурентку по шоу "Холостяк-15", автоблогерку Дарину Заінчуковську ("Електродіву"). Основою для таких гучних звинувачень стали архівні коментарі інфлюенсерки, де вона відверто виступала на захист мови країни-агресора.

Відповідний допис-викриття Горняк оприлюднила на платформі Threads. Варто зауважити, що стосунки між учасницями "Холостяка-15" загострилися ще в третьому випуску реаліті-шоу, а тепер вони винесли розбірки за межі телеекранів.

Христина Горняк поскандалила... Джерело: instagram.com/kristygor Розгорнути

Чорна кішка між жінками пробігла після того, як Дарина Заінчуковська поставила під сумнів щирість мотивів Христини Горняк на реаліті. "Електродіва" заявила, що одні учасниці шукають на "Холостяку" кохання, тоді як інші – медійності, натякнувши на нотарку. А от відверто вони вступили в перепалку, обговорюючи поведінку інженерки Анни Мишак, яка нібито серйозно ображала конкурентом. Заінчуковська стала на захист учасниці, проте її позицію не розділила Горняк.

Блогерка має натягнуті стосунки з нотаркою. Джерело: instagram.com/electro_diva_/

Ситуацію лише погіршило те, що "Електродіва" вплела в суперечку особисте життя нотарки. Блогерка заявила, що їй шкода колишнього чоловіка Горняк, ведучого Володимира Остапчука, й додала, що "стане подружкою" з його новою дружиною Катериною.

Заінчуковська зробила уїдлив... Джерело: Скриншот Розгорнути

Звинувачення у проросійських поглядах

Нотарка не закрила очі на закиди блогерки, тож вирішила показати її "справжнє обличчя". Христина Горняк оприлюднила серію скриншотів із коментарями, датованими ще 2025 роком, які в мережі залишали акаунти з нікнеймами electro_diva_ та electro_diva_ua. Авторка була відверто незадоволена тим, що не може придбати у фізичних магазинах книжки російською, мовляв, саме цією мовою краще засвоює матеріал.

Горняк знайшла старі коментарі блогерки. Джерело: threads.com/kristygor

В іншому дописі вона уїдливо рекомендувала мешканці Івано-Франківська залишатися в рідному місті після скарги на те, що дівчина почула в Києві надто багато мови країни-агресора. З акаунту "Електродіви" також було написано коментар, де стверджувалося, що кияни "ніколи не спілкувалися українською".

Горняк показала обурливі коментарі блогерки. Джерело: threads.com/kristygor

Спливли скандальні висловлен... Джерело: threads.com/kristygor Розгорнути

Проаналізувавши ці коментарі, Христина Горняк наголосила, що була би набагато грубішою з Дариною Заінчуковською на "Холостяку-15", якби знала про її позицію.

"Якби на той момент в проєкті, я знала, що ти "Електродіва" така проросійська, і пропагуєш російську культуру, я би з тобою дійсно розмовляла інакше. Знаєш, як кажуть, що в розслідувані головне – не вийти на самих себе! В той час, як наші українські сини та доньки, Герої України гинуть за все українське, ти скиглиш, що не можеш купити російську книгу і ображаєш людей з Франківська? Скажу одне – таких як ти не повинно бути в інфопросторі. І я дуже сподіваюся, так і буде", – написала нотарка.

Горняк назвала блогерку "проросійською". Джерело: Скриншот

Реакція "Електродіви"

Відповідь Дарини Заінчуковської не змусила довго на себе чекати. Блогерка запропонувала Горняк пройти перевірку на поліграфі, щоправда, не через звинувачення у проросійських поглядах, а обставинах сварки безпосередньо на реаліті. "Електродіва" заявила, що готова доводити свою правду про те, що ніколи не дозволяла собі називати інших людей грубими словами, як от "шавка".

"Електродіва" запропонувала... Джерело: threads.com/kristygor Розгорнути

У відповідь на це Христина Горняк написала: "Єдиний поліграф, на який тобі треба сходити, – це в правоохоронні органи, щоб перевірили, чому ти так пропагуєш російську культуру в країні де йде війна з країною-агресором. Чи не все так однозначно?".

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