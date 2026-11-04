"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його

Головний герої реаліті-шоу "Холостяк-15" – професійний баскетболіст В'ячеслав Кравцов – відверто висловився про те, з якими жінками навряд чи буде будувати стосунки. Спортсмен виділив для себе два основні "червоні прапорці", які можуть миттєво змусити його віддалитися, і вони стосуються зовнішності та поведінки.

Своєрідними табу для Кравцова є велика кількість татуювань на тілі жінки і вживання ненормативної лексики. Про це він розповів Наталці Денисенко для відео про залаштунки проєкту.

"Коли є одне чи два тату – це ок. Якщо їх багато, я вважаю, що це занадто. Так псує своє тіло жінка. Вони чомусь думають, що це красиво", – заявив баскетболіст.

В'ячеслав Кравцов розкрив св... Джерело: Скриншот Розгорнути

Використання лайливих виразів жінкою під час спілкування відштовхує В'ячеслава Кравцова через те, що, на його думку, вказує на обмежений словниковий запас. Як переконаний спортсмен, вдаватися до матюків доводиться лише в тому випадку, коли звичайними словами не виходить висловити думку.

Поруч із собою баскетболіст бачить спокійну жінку, яка даруватиме йому відчуття затишку. Кравцов не хоче, аби його стосунки були сповнені драмою та емоційними "гойдалками".

Баскетболісту не подобаються... Джерело: instagram.com/holostyakstb Розгорнути

Нагадаємо, що головний герой "Холостяка-15" досягнув вершин у спортивній кар'єрі. Він грав у Національній баскетбольній асоціації за Детройт Пістонс, а також виступав на матчах у Європі та Китаї. У 26 років В'ячеслав Кравцов почав розвивати морський логістичний бізнес.

Ще до виходу реаліті-шоу в ефір спортсмен опинився в центрі скандалу через те, підписав контракт із московським клубом ЦСКА у 2015 році, незважаючи на початок Росією війни на Донбасі та анексії Криму. Як пояснював Кравцов, на той момент він не усвідомлював усіх масштабів російської агресії і нині вважає свій вчинок абсолютною помилкою.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Христина Горняк викрила одну з учасниць "Холостяка" на проросійських поглядах.