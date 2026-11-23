"Ханна Монтана" показала перші фото зі свого таємного весілля: чорно-білі фото та скромна сукня на головній бунтарці Голлівуда

Співачка Майлі Сайрус, яка здобула світову популярність завдяки ролі Ханни Монтани, вперше показала фотографії зі свого весілля з музикантом Максом Морандо. 34-річна співачка-"бунтарка" поділилася чорно-білою фотосесією, на якій постала у стриманій білій сукні з відкритою спиною, а її обранець – у класичному чорному смокінгу.

Закохані побралися 21 листопада під час камерної церемонії у приватній резиденції в Палм-Спрінгс, Каліфорнія (США). На святкування запросили лише найближчих родичів і друзів. Про одруження стало відомо наступного дня, коли Сайрус опублікувала перші кадри в Instagram.

Закохані побралися 21 листоп... Джерело: instagram.com/miley Розгорнути

На фотографіях молодята позують разом біля фотофону, обіймаються та цілуються після обміну обітницями. Для особливої події артистка обрала сукню з довгими рукавами, лаконічним силуетом і відкритою спиною. Образ доповнили сережки та туфлі на підборах. А Морандо з'явився у чорному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

На фотографіях молодята позу... Джерело: instagram.com/miley Розгорнути

"M + M. 11.21.26", – такий підпис лишило подружжя до оприлюднених світлин.

Сайрус і Морандо разом майже п'ять років. Їх уперше помітили разом у листопаді 2021 року на модному заході Gucci Love Parade в Лос-Анджелесі. Згодом співачка розповіла, що познайомилися вони завдяки побаченню наосліп.

Сайрус і Морандо разом майже п'ять років. Джерело: instagram.com/miley

Про заручини пари стало відомо у грудні 2025 року. Приводом для чуток стала велика діамантова каблучка, яку Сайрус показала на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл" у Лос-Анджелесі. Згодом артистка підтвердила, що Морандо освідчився їй під час спільної подорожі до Японії.

Про заручини пари стало відо... Джерело: instagram.com/miley Розгорнути

Щодо її образу бунтарки, за роки кар'єри артистка неодноразово змінювала сценічний образ і відмовлялася відповідати очікуванням публіки. Після популярності в серіалі "Ханна Монтана" вона поступово відійшла від образу зразкової попзірки, обираючи провокаційні сценічні костюми, незвичні зачіски та сміливі виступи.

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