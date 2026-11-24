Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву про свою хворобу та життя з онкологією

44-річна Кейт Міддлтон відверто розповіла, як боротьба з онкологічним захворюванням змінила її життя. Рак, безперечно, відобразився на фізичному стані принцеси Уельської, однак значно сильніший вплив недуги вона відчула саме на свій внутрішній світ.

За словами Кейт Міддлтон, вона сповна усвідомила власну вразливість, тож навряд чи знову зможе стати тією людиною, якою була до виявлення складного діагнозу. Рідкісне зізнання вона зробила в своєму першому документальному фільмі "Зцілення", фрагмент із якого доступний на YouTube.

"Рак змінює тебе. Він змінює твоє тіло, впливає на фізичний стан. Тобі доводиться проходити лікування, переносити операції та багато іншого. Але є й набагато глибші зміни, які відбуваються з людиною після діагностування раку. Думаю, коли ти стикаєшся з власною вразливістю, коли розумієш, що життя не вічне, доводиться прийняти цей факт. І саме в такі моменти всередині тебе справді щось змінюється", – поділилася принцеса.

Кейт Міддлтон розповіла, як... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як зазначила Кейт Міддлтон, у такий складний період серце людини ніби стає "м'якшим" і вже складно повернутися до старого себе. Саме в цей момент з'являються нові можливості для внутрішнього оновлення і зростання.

"Для мене цей шлях саме про це. Це можливість дослідити, яким може бути життя, що означає зцілення за межами самого діагнозу та лікування", – сказала Її Високість.

Нагадаємо, що про серйозні проблеми зі здоров'ям Кейт Міддлтон стало відомо в 2024 році. Тоді вона перенесла операцію на черевній порожнині та зникла з публічного простору майже на два місяці. Мовчання принцеса Уельська перервала в березні, оголосивши невтішну новину: в неї діагностували рак.

Принцеса Уельська оголосила... Джерело: Кадр з відео Розгорнути

Кейт Міддлтон повністю відійшла від королівських обов'язків та зосередилася на боротьбі з недугою. Вона проходила хіміотерапію та вже у січні 2025 року повідомила, що рак пішов у ремісію.

29 листопада відбудеться прем'єра документального фільму про боротьбу принцеси Уельської з онкологією "Зцілення". Як можна побачити з опублікованих нині фрагментів, у картині вона поділиться власними роздумами, покаже рідкісні кадри з сім'єю, а також розповість про участь у одному із найскладніших благодійних викликів Великої Британії – National Three Peaks Challenge. За 24 години Кейт Міддлтон піднялася на три найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу.

Кейт Міддлтон взяла участь в... Джерело: x.com/KensingtonRoyal Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповів, що принц Вільям зробив рідкісний коментар про відновлення Кейт Міддлтон після боротьби з раком.