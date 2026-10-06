Камалія, яка набрала вагу після боротьби з раком, зізналася, чому "тане" на очах і чи колола собі препарати для схуднення

Заслужена артистка України Камалія поділилася, що останнім часом помічає в мережі активне обговорення своєї втрати ваги, а подекуди й звинувачення у використанні ін'єкцій для схуднення Mounjaro чи Ozempic, тож вирішила розставити крапки над "і". Як наголосила співачка, вона "тане" на очах через проблеми зі здоров'ям, а не якісь "секретні" методи.

Влітку в артистки сталося запалення кишківника, тож лікарі призначили їй жорстку дієту, яка безпосередньо впливає на її фігуру. Про це зірка розповіла у відвертому дописі в Instagram, підкресливши, що з роками її тіло змінювалося багато разів через непрості виклики.

Камалія пояснила, що схудла... Джерело: Скриншот Розгорнути

За словами Камалії, до 2021 року вона була досить стрункою. Артистка завжди вела активний спосіб життя, займалася кінним спортом та навіть була чемпіонкою України з виїздки. У 2008 році, коли зірка стала переможницею міжнародного конкурсу краси Mrs. World, важила 46 кг при зрості 174 см, але вже в той період здоров'я почало її підводити.

У 2006-му лікарі виявили в Камалії вузол на щитоподібній залозі та аутоімунний тиреоїдит (запалення, під час якого імунна система помилково атакує власні клітини щитоподібної залози), через що призначили гормональний препарат "Еутирокс". Як пригадала артистка, в тому ж році вона почала боротися за шанс народити дитину.

"Почалася моя довга боротьба за те, щоб стати мамою і щоб здійснилася моя найголовніша мрія в житті. Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКО. Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу", – розкрила співачка.

Через боротьбу з раком артистка набрала вагу. Джерело: instagram.com/kamaliyaofficial

Новий "удар" спіткав Камалію у 2026 році. Влітку виконавиця опинилася в реанімації з запаленням кишківника та гострим дивертикулітом (запалення випинань стінки товстої кишки). Для боротьби з хворобою, яка має хронічний характер, зірці призначили препарати та пожиттєві жорсткі обмеження в харчуванні

"Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими кілограмами немає жодного "чарівного секрету". Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти – але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Ось і весь мій "секрет". Попри все, я продовжую працювати над собою, займатися спортом, виходити на сцену, їздити містами України, давати концерти й робити те, що люблю. Тому не бажаю нікому такого рецепта схуднення. Бережіть себе і будьте здорові!", – наголосила співачка.

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