Ірина Горова розповіла про ритуал від рабина, який допоміг їй знайти кохання, та пролила світло на загадкову персону бойфренда

Українська продюсерка Ірина Горова привідкрила завісу свого особистого життя, яке тривалий час майже не виносить на публіку. Вже протягом шести років вона перебуває в стосунках із коханим чоловіком, зустріти якого їй допоміг особливий ритуал від рабина – наставника та керівника єврейської релігійної громади.

Як розповіла знаменитість в інтерв'ю Раміні Есхакзай, задовго до великої війни вона отримала від духовного лідера чіткі вказівки щодо того, яким чином має візуалізувати образ "ідеального" партнера. Горова дотрималася всіх рекомендацій і вже через чотири місяці познайомилася із бойфрендом.

Свій шлях до побудови хороших стосунків продюсерка розпочала з роботи з психологом. За словами Ірини Горової, вона відвідала лише один сеанс, після чого "копалася" в собі, аби знайти відповідь на питання: "Навіщо мені чоловік?". Тоді знаменитість так і не змогла дати собі чіткого пояснення, проте згодом почула доленосну пораду від товариша.

"У мене був друг єврей. І він сказав: "Піди до батька моєї дружини, він рабин. Він помолиться, розкаже, що тобі треба зробити". Я кажу: "Ну окей", пішла до нього. Він дав мені червону ниточку і сказав: "Ти повинна в проточну воду повністю голою зануритися, щось побажати, помріяти про цю людину й намотати ниточку", – пригадала продюсерка.

Ірина Горова розповіла, як з... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ірина Горова поїхала на дачу біля Київського водосховища разом зі своєю донькою та виконала ритуал. Приблизно через три-чотири місяці після цього знаменитість вирушила в похід у Карпати з членами бізнес-школи. Під час подорожі у Горової порвалася червона нитка, про що вона повідомила телефоном рабину, від якого почула: "Вже все сталося".

Серце продюсерки підкорив чоловік, який носив колоди протягом походу. Як пригадала продюсерка, залицятися майбутній бойфренд почав до неї вже в Карпатах, а от офіційно розвивати романтичні стосунки вони почали через чотири місяці.

"Ми не одружені. Я просто муза сама по собі. Мені подобається надихатися чоловіком. Він повинен бути творчим чи дуже розумним, як мій батько", – розповіла знаменитість.

Варто зауважити, що вперше про свого таємничого коханого Ірина Горова заговорила влітку 2025 року. Вона не розкрила жодних деталей про особистість партнера, однак підкреслила, що з ним віднайшла "ідеальну" формулу стосунків.

Продюсерка перебуває в стосу... Джерело: instagram.com/gorovaya_irina Розгорнути

Нагадаємо, що продюсерка двічі була заміжня. Вперше вона пов'язала себе узами шлюбу в 16 років із музикантом Юрієм Горовим, від якого народила доньку Наталію. Після розриву серце Ірини Горової підкорив репер Потап. Вони зіграли весілля в 1999 році, пізніше стали батьками сина Андрія, однак в 2014-му розлучилися.

Як раніше писав OBOZ.UA, Горова розсекретила, як з першого погляду розкусила майбутні зради Потапа з Каменських. В очі продюсерці одразу кинулося те, що ефектна зовнішність співачки повністю відповідала типажу її тодішнього чоловіка.