Ірина Горова назвала найбільшу помилку молодих артистів, яка може "вбити" їхню карʼєру після першого успіху

Молоді виконавці, які здобули популярність завдяки телевізійним талант-шоу, ризикують швидко втратити увагу аудиторії, якщо після фіналу проєкту вирішать перепочити. Продюсерка Ірина Горова вважає, що одна з найбільших помилок початківців – сприймати першу хвилю слави як гарантований квиток до успішної кар'єри.

За її словами в інтерв'ю Insider, завершення "Фабрики зірок" – не фініш, а початок значно складнішого етапу, коли артистам потрібно самостійно підтримувати інтерес слухачів, розвивати творчість і працювати над власним просуванням. Особливо важливо не втратити темп, якого вдалося досягти під час участі в шоу.

Завершення "Фабрики зірок" –... Джерело: insider.ua Розгорнути

"Найбільша помилка – сприймати першу хвилю популярності як фінішну пряму й вважати, що прихильність слухачів буде з тобою повсякчас. Насправді після ефірів починається зовсім інший етап, і головне тут – не збавити темп, набраний під час проєкту", – пояснила продюсерка.

Вона звернула увагу, що під час "Фабрики зірок" учасники працювали в надзвичайно насиченому режимі: створювали музику, писали пісні, вдосконалювали свої навички та постійно взаємодіяли з глядачами. Однак після завершення шоу ця інтенсивність зникає, а разом із нею може зникнути й мотивація продовжувати працювати з тією самою віддачею.

Саме тому Горова радить молодим артистам не відкладати наступні кроки та якомога швидше сформувати власну команду. Йдеться про фахівців, які візьмуть на себе менеджмент, просування та допоможуть втілювати творчі задуми виконавців.

"Важливо монетизувати весь здобутий досвід і не зупинятися. Це щоденна системна праця", – наголосила вона.

Переможницею "Фабрики зірок" стала Povin'. Джерело: instagram.com/itsapovin

Нагадаємо, в ефірі суперфіналу оновленої "Фабрики зірок" оголосили переможницю проєкту. Нею стала співачка Povin' (справжнє ім'я – Вероніка Степаненко), яка здобула 34% голосів глядачів. Артистка випередила найближчих конкурентів – Лілію Паламар та Олександра Круглого з дуету LIYAA&LESAN – лише на два відсотки.

Перемога принесла виконавиці 500 тисяч гривень, можливість записати пісню з Іваном Клименком і фіт із DJ KOROLOVA.

Раніше OBOZ.UA писав, що переможниця першої "Фабрики зірок" Оля Цибульська видала неприємну правду про свою відсутність на новому шоу.