Ірина Федишин довела мережу до сліз зверненням до померлої доньки та показала, яким уявляє її голос "із неба"

Українська співачка Ірина Федишин щемливо звернулася до доньки Вероніки, яку втратила під час важких пологів. Артистка відчуває неймовірно сильний біль після трагедії, однак зізналася, що змогла знайти відраду в пісні "Ангелятко" священника Петра Половка. У композиції знаменитість почула знакові фрази, які стали для неї стимулом рухатися далі задля померлої доньки.

Ба більше, пісня дарує Федишин своєрідне відчуття близькості з Веронікою, адже завдяки технологіям штучного інтелекту виконавиця ніби "відтворила" голос дівчинки, що постав у її уяві. Емоційний допис-присвяту доньці знаменитість поширила у своєму Instagram.

"Я не знаю якими словами можна втішити матір, яка втратила свою дитину… Але у цій пісні я почула фрази, які попри нестерпний біль, просто змушують мене рухатися далі. Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко. "Ангелятко" – пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки, але саме так уявляю її голос із неба", – написала артистка.

Ірина Федишин додала: переконана, що в складні моменти Господь посилає людям розраду через оточуючих, їхні слова, молитви, добрі вчинки, а іноді через музику. Виконавиця рада, що відкрила для себе композицію "Ангелятко", яка допомагає їй прийняти втрату.

Ірина Федишин поділилася, що... Джерело: Скриншот Розгорнути

Таке одкровення Ірини Федишин торкнулося сердець користувачів мережі. У коментарях люди не приховували, що не змогли стримати сліз, читаючи допис артистки, та висловили їй щирі співчуття:

"До сліз, обіймаю вас міцно. Слухала пісню і текли сльози рікою".

"Серце просто на шматки… Іро, ми з вами і вашою донечкою в молитвах".

"Усі мами розділяють ваш біль і горе, та плачуть разом з вами. Сил вам і Божої допомоги пережити ці дні".

"Я вся в сльозах".

У мережі підтримали артистку. Джерело: Скриншот

Неймовірно сильною підтримкою для Ірина Федишин став і її чоловік, продюсер Віталій Човник. Він постійно говорить про неабияку силу артистки, а тепер поділився новими подробицями про її стан після втрати доньки.

"Хочу подякувати своїй Iрі за те, що попри весь біль, який зараз живе в її серці, вона знайшла в собі сили відкрити душу й поділитися своїми переживаннями з вами... Я знаю, наскільки непросто їй далися ці слова і знаю, скільки сліз стоїть за кожним із них", – написав продюсер.

Віталій Човник також подякував усім фанатам Ірини Федишин, які своїми теплими словами допомагають їхній родині рухатися вперед. Він наголосив, що для артистки повідомлення на кшталт: "Ти сильна жінка", "Ти неймовірна мама", "Бог дасть тобі сили" означають значно більше, ніж люди собі уявляють.

"Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль... І дружина, яку я дуже люблю і яку так хочу знову бачити щасливою. Я не можу забрати її біль, але можу бути поруч, обіймати, підтримувати й разом із нею вчитися жити далі. Дякую вам за те, що своїми словами ви допомагаєте нам знаходити сили йти вперед", – зазначив Човник.

Чоловік Федишин розповів про... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, що про трагедію в сім'ї Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Тоді Віталій Човник вийшов на зв'язок у соціальних мережах із болісною звісткою: вони втратили доньку, при чому й сама артистка була близька до смерті. Ірина Федишин пережила важкі пологи, складну операцію та значну крововтрату, через яку медики боролися за її життя.

Федишин втратила доньку на 3... Джерело: instagram.com/irynafedyshyn Розгорнути

Через кілька днів після трагедії співачка знайшла в собі сили вийти на зв'язок із прихильниками. Вона зізналася, що навіть не змогла побачити доньку після народження. "Познайомитися" із дівчинкою Ірині Федишин вдалося лише завдяки фото, яке зробив Віталій Човник.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Марічка Падалко дорікнула "українцям із середньовіччя" через бездушні "поради" Ірині Федишин, яка втратила дочку на 35-у тижні вагітності.