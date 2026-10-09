Олексій Суханов зізнався, що переніс інсульт.

"Іноді слова забуваю": Олексій Суханов вперше розповів про перенесений інсульт та як проходить його реабілітація

Телеведучий Олексій Суханов відверто заговорив про серйозні проблеми зі здоров'ям. Раніше знаменитість розсекретив, що лікарі виявили в нього цукровий діабет, однак, як з'ясувалося тепер, через невиліковну хворобу він переніс інсульт.

За словами журналіста, ще влітку він почав проходити реабілітацію та загалом став набагато серйозніше слідкувати за своїм станом. Про це Суханов розповів в інтерв'ю Єві Коршик.

"Я – не виняток. Цукровий діабет стає все більше і більше розповсюдженим явищем. Першопричина цукрового діабету – це не солодке, а стреси. А ми живемо всією країною, перш за все військові, у режимі постійного стресу. Треба себе контролювати, тому що цукровий діабет – це тихий ворог, тихе зло, яке тебе починає руйнувати зсередини і може призвести до інсульту, до інфаркту, до уражень судинної системи, до ампутацій, до втрати зору", – зазначив ведучий.

Суханов розповів про серйозн... Джерело: Скриншот Розгорнути

З одним із таких серйозних наслідків цукрового діабету стикнувся і сам Олексій Суханов. Незважаючи на те, що зараз він приймає велику кількість необхідних ліків, пережив інсульт – гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини головного мозку. Як наголосив ведучий, на щастя, після реабілітації він практично прийшов у норму, зокрема, повністю відновив моторику. Та все ж певні наслідки інсульту він досі відчуває.

"Мені незручно про це говорити. Оговтався і оговтався. Іноді трохи слова забуваю, але нічого. Але ж, слава тобі, Господи, обійшлося малим. Будь ласка, бережіть себе", – сказав знаменитість.

Реабілітація, яку ведучий пр... Джерело: instagram.com/suhanov.official Розгорнути

Нагадаємо, що вперше про свій невиліковний діагноз Суханов розповів у 2025 році. Як зазначив телеведучий, про цукровий діабет він дізнався аж на п'ятому році розвитку недуги, коли пішов до лікаря через серйозне фізичне та емоційне знесилення.

Тоді журналісту було досить складно слідувати всім настановам медиків: він забував приймати пігулки та не хотів колоти палець, аби вимірювати рівень цукру в крові. Та все ж з часом, схоже, Олексій Суханов переглянув своє ставлення до лікування.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж.