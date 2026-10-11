Ігор Ласточкін вперше за майже пів року показався в мережі і влаштував танці в бліндажі. Відео

Гуморист і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який служить у ЗСУ, потішив підписників танцями з фронту. Артист опублікував відео, на якому влаштував імпровізований виступ у бліндажі, але не просто так: за свій танець він попросив донат на потреби побратимів.

Комік, який після мобілізації рідко з'являється в соцмережах, оприлюднив ролик в Instagram. На кадрах він постав у військовій формі та амуніції, а його зовнішність помітно змінилася за час служби: Ласточкін відростив довгу бороду, яка вже добряче посивіла.

"Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап", – звернувся до підписників військовий.

Підписники гумориста відреагували на його повернення в соцмережі. У коментарях вони відзначили почуття гумору Ласточкіна, підтримали його та подякували за службу.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі. Джерело: скриншот

"Дякую за захист! Бережи Вас Бог!"

"Бог танцю! І усього іншого, впевнена. Повертайся живий і здоровий".

"Уявляйте, що голосуєте донатом як в смс-голосуванні на "Танцях з зірками".

"Дякую вам за ваш позитив, відвагу та мужність".

Коментарі. Джерело: скриншот

"Неймовірний воїн. Дякую за захист".

"Ласточкін, Ви неймовірна людина. Навіть там не втрачаєте почуття гумору. Нехай Боженька Вас береже".

"Раніше ви нас классно смішили, а зараз викликаєте неймовірну повагу. Щиро дякую вам і бажаю вам успіхів і скорішого повернення додому з перемогою".

Коментарі. Джерело: скриншот

Нагадаємо, Ласточкін повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ в лютому 2025 року. Тоді він опублікував фото зі зброєю та військовим білетом. Згодом стало відомо, що артист служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Нині гуморист є командиром взводу аеророзвідки. Раніше він виконував завдання як пілот FPV-дронів.

Нині гуморист є командиром в... Джерело: скриншот Розгорнути

Як розповідав OBOZ.UA, востаннє до цього Ласточкін публікував танцювальне відео у квітні 2026 року. Тоді він показався у військовій формі та підписав ролик: "Літуни коли не погода". Відтоді артист майже не з'являвся в соцмережах.