"Гроші не збирайте – все одно не врятуєте": зірка TikTok, яка захворіла на рак у 18 років, розповіла про "вирок" в Україні та як вилікувалась

Блогерка Наталія Чабан, відома гумористичними відео в TikTok, у 18 років дізналася, що має рідкісну агресивну форму раку – рабдоміосаркому. Пухлина розвивалася на обличчі й за короткий час досягла таких розмірів, що дівчина перестала чути на праве вухо. За словами інфлюенсерки, в Україні її родині фактично не запропонували лікування, а один із лікарів заявив батькам, що збирати на нього гроші немає сенсу.

Про свою історію Наталія розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач. Блогерка, яка вже вісім років перебуває в ремісії, зізналася, що публічно поділитися пережитим наважилася лише нещодавно.

За словами Чабан, усе почалося у 2018 році, коли вона повернулася з відпочинку на морі. Дівчина відчула незвичне ущільнення на обличчі й розповіла про нього мамі. Спочатку родина не підозрювала онкології, однак утворення продовжувало швидко збільшуватися.

Коли родина звернулася до онкологічної лікарні у Львові, один із медиків запевнив їх, що це не рак. Згодом пухлина настільки збільшилася, що Наталія перестала чути на праве вухо. Після огляду хірург наполіг на операції, аби видалити утворення.

Після операції родина чекала на результати дослідження. Спочатку Наталії повідомили про лімфому, однак повторна біопсія показала інший діагноз – рабдоміосаркому. Це рідкісна й агресивна злоякісна пухлина м'яких тканин, пов'язана з клітинами, з яких розвивається скелетна мускулатура.

Спочатку Наталії повідомили... Джерело: скриншот Розгорнути

"Не збирайте гроші"

Чабан розповіла, що після встановлення остаточного діагнозу українські медики не захотіли братися за її лікування, пояснюючи це тим, що такі випадки трапляються рідко. Згодом мама розповіла блогерці про слова, які почула від керівника онкологічної лікарні.

"Ви, якщо не маєте грошей на це лікування, ви не збирайте – все одно не врятуєте", – так, за словами Наталії, лікар звернувся до її батьків.

Інфлюенсерка зізналася, що дізналася про цю розмову лише через роки. Почуте стало для неї особливо болючим, адже вона усвідомила, через що довелося пройти мамі й татові, які намагалися врятувати 18-річну доньку.

Чабан розповіла, що після вс... Джерело: instagram.com/natalia_chab Розгорнути

Знайти можливість лікування допоміг батько блогерки. На той час він викладав у польському університеті й зміг оформити доньці необхідне страхове забезпечення, щоб вона могла отримувати медичну допомогу у Варшаві.

Там Наталії прямо сказали, що її захворювання загрожує життю, але пухлина має добре реагувати на хіміотерапію. Попереду на дівчину чекав щонайменше рік складного лікування.

Хіміотерапія, опіки та відмова від останніх процедур

За словами Чабан, лікування виявилося надзвичайно важким. Спочатку їй призначили 14 блоків хіміотерапії та 30 днів променевої терапії. Після перших процедур у блогерки почало випадати волосся, а сама хіміотерапія спричиняла сильну нудоту, блювання та виснаження.

Променева терапія також мала тяжкі наслідки. Наталія розповіла, що приблизно на шостий день у неї почали з'являтися опіки шкіри, а згодом обличчя з боку пухлини було настільки пошкоджене, що вона не могла нормально їсти. Дівчина втратила смак, на язику утворилися рани, тому доводилося харчуватися перетертою їжею та вживати знеболювальні препарати.

Наталія Чабан майже не має ф... Джерело: скриншот Розгорнути

Попри фізичні страждання, тоді Наталія намагалася думати про майбутнє, а не про ймовірність смерті. Вона згадала, як просилася погуляти з подругами, хоча батьки боялися залишати її саму через стан здоров'я.

Після десяти блоків хіміотерапії Наталія настільки виснажилася, що більше не могла продовжувати лікування. За її словами, на той момент вона важила близько 43–45 кг за зросту 168 см.

"Я настільки була виснажена фізично, що вже дійсно думала, що помираю. Я просто помру від тієї хіміотерапії. І мене тату веде на ПЕТ-КТ. Все чисто, все класно, але кажуть: "Краще все одно продовжити. Ці чотири блоки треба пройти". Паралельно ми знаходимо онколога у Львові, який цією хворобою займається, але тільки у дітей. І він каже: "Я на вашому місці більше би не продовжувала. Ви подивіться на неї!" – пригадала блогерка.

Наталія Чабан у 2020 році, ч... Джерело: скриншот Розгорнути

Родина опинилася перед складним рішенням. Зрештою Наталія прислухалася до власного самопочуття й разом із батьками вирішила відмовитися від останніх чотирьох блоків хіміотерапії.

"Тату, я не можу вже. Я просто помру", – так, за словами блогерки, вона пояснювала батькові свій стан.

Нині Наталія вже вісім років перебуває в ремісії. Вона зізналася, що лише з часом почала усвідомлювати, наскільки важким цей період був не тільки для неї, а й для її батьків, які зробили все можливе, аби донька отримала шанс на життя.

Нині Наталія вже вісім років... Джерело: instagram.com/natalia_chab Розгорнути

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