Глядачі змінили результат Дитячого Євробачення 2026 та "врятували" Україну: яким було онлайн-голосування
Стали відомі результати фіна...
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24 жовтня на Мальті відбувся фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026, тріумфатором якого стала Вірменія. Артистка Наре "запалила" сцену композицією BOO та отримала найвищі 202 голоси. Важливу роль у перемозі виконавиці відіграла підтримка глядачів, адже саме їхні бали вивели її на перше місце в загальному рейтингу учасників.
На етапі оголошення результатів голосування національного журі табличка мала зовсім інший вигляд. OBOZ.UA стежив за онлайн-трансляцією.
"Золото" отримав представник Франції, проте втримати лідируючу позицію не зміг і опинився на другій сходинці.
"Золото" від журі отримав пр...
Джерело: Скриншот
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До 103 балів від журі для Вірменії для додалися 99 – від єврофанів, подарувавши Наре омріяний кубок. Це втретє в історії вірменська учасниця здобуває перемогу.
Дещо розійшлися погляди журі та глядачів і щодо виступу представниці України Еріки Колесніченко. Юна артистка феєрично виконала на великій сцені запальний трек NOT A LULLABY та отримала 38 балів від суддів.
Цей результат приніс Еріці 11 сходинку в рейтингу, однак згодом глядачі "врятували" її та підняли на 9 місце, віддавши Україні 68 голосів.
Еріка Колесніченко виконала...
Джерело: Corinne Cumming / EBU
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Загалом у п'ятірці лідерів Дитячого Євробачення 2026 опинилися:
Вірменія
Франція
Іспанія
Сан-Марино
Грузія
Їхні виступи вподобали члени національного журі, проте вирішальною стала прихильність єврофанів.
Раніше OBOZ.UA розповів, що організатори Євробачення оголосили нові правила для артистів і країн-переможців, які зачеплять Україну.