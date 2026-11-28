"Глядач на кіно не йшов": режисерка Вікторія Трофіменко розкрила гірку правду, чому до 2014 року українське кіно не обходилося без росіян

Режисерка та членкиня Європейської кіноакадемії Вікторія Трофіменко розсекретила, чому насправді до 2014 року ледь не в кожному українському фільмі знімалися росіяни. Виявилося, що творці стрічок були фактично змушені залучати акторів із РФ до своїх робіт, адже в іншому випадку проєкти не вдавалося просувати, та й аудиторія не виявляла бажання їх дивитися.

Лише слідування таким непростим умовам ринку дозволяло заробити гроші на готовому кінопродукті. Про це Вікторія Трофіменко розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Вікторія Трофіменко розповіл... Джерело: З особистого архіву Розгорнути

"У 2011-му році всі залучали російських акторів, бо це приносило гроші й дозволяло продати фільм на пострадянський простір. Українські реалії такі – через невелику кількість населення та кінотеатрів, стрічка, розрахована лише на наш ринок, має дуже малі шанси окупитися, хіба що вона зовсім дешева. А щоб фільм окупився, потрібні більші ринки збуту. Саме такою була логіка у всіх до 2014 року. Ну і люди йшли тільки на російських акторів. Тобто не було російського актора, глядач на кіно не йшов. Такі були реалії ринку. Росіяни приїздили в Україну заробляти, – зазначила сценаристка.

Як підкреслила Вікторія Трофіменко, кіно – це бізнес-продукт. Тож, відповідно, коли людина вкладає гроші у виробництво, бере на себе відповідальність і має їх повернути, а також заробити додатково. Окрім того, кошти стають ще й питанням самооцінки.

"Коли глядач купує квиток, він показує, що йому цікаве моє кіно і він готовий за нього платити. Йому не шкода за цей досвід заплатити, він його хоче прожити в кінозалі. Це його спосіб сказати: мені потрібне твоє кіно. Такий зворотний зв'язок дає впевненість рухатися далі. Відповідно ти маєш зважати не тільки на те, що ти хочеш, а і зважати на зворотній зв’язок від глядача", – поділилася режисерка.

Режисерка розповіла про особ... Джерело: З особистого архіву Розгорнути

Працюючи над фільмом "Брати. Остання сповідь", який вийшов на екрани у 2013 році, Вікторія Трофіменко також хотіла співпрацювати з російськими акторами. В ролі головного героя Войтка вона чітко бачила Петра Мамонова, тож спробувала з ним домовитися про зйомку, але отримала відмову.

"Він якраз знявся у фільмі Павла Лунгіна "Острів" і я, чесно кажучи, дуже його домагалася. Він був видатний актор. Я дуже наполеглива: якщо вже щось собі вбила в голову, мушу свого досягти. Тому ми з кастинг-директоркою Аллою Самойленко знайшли його та приїхали до Харкова, де він саме виступав із концертом. Та Мамонов відмовив, бо побачив у сценарії щось антирелігійне", – пригадала сценаристка.

Тоді Трофіменко взагалі відмовилася від ідеї залучати в кінокартину зірок та вирішила відкривати нові українські імена.

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