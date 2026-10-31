Гайді Клум здійснила рідкісний вихід у світ з трьома старшими дітьми в сукні від українського бренду з екстремальним розрізом. Фото

Гайді Клум вийшла в люди в с...

Супермодель Гайді Клум вразила неперевершеним зовнішнім виглядом на вечірці з нагоди третьої річниці існування свого закладу Crazy Pizza в Нью-Йорку, на якій з'явилася в компанії трьох старших дітей – Лені, Генрі та Йогана. 53-річна зірка засяяла на заході в яскраво-помаранчевій сукні від українського бренду Lever Couture, що точно не залишила без уваги її вражаючу фігуру.

Селебріті обрала для себе вбрання із колекції Anatomy of Identity. По всій довжині ефектна сукня була вкрита фактурними рюшами, а головною "родзинкою" аутфіту став розріз на асиметричній спідниці аж до стегна, який оголив довгі ноги Гайді Клум, пише Vogue.

Гайді Клум одягла сукню від Lever Couture

Образ супермодель доповнила чорними ботфортами та кількома масивними аксесуарами. Біляве волосся вона закрутила в дещо хаотичні локони та увиразнила погляд темним смокі-айз.

Протягом вечірки Гайді Клум гордо позувала на камеру зі своїми дітьми, які досить рідко разом з'являються на публіці. 22-річна Лені, яка пішла стопами зіркової мами та активно розвивається у сфері моделінгу, вийшла в світ у монохромному чорному образі. Вона скомбінувала штани, топ із глибоким V-подібним вирізом та комфортні черевики.

Донька Клум пішла по її стопах

Зі свого боку сини знаменитості надали перевагу більш повсякденним лукам. 21-річний Генрі, який дебютував як модель на Тижні моди в Парижі 2025, одягнув чорні спортивні штани та червону куртку на блискавці. 19-річний Йоган вбрався в об'ємні джинси й темну футболку з невеликим написом.

Зірка вийшла в світ зі старшими дітьми

Компанію родині на святковому заході не склала лише наймолодша донька Гайді Клум – 17-річна Лу Самюель. Вона залишається однією з найбільш непублічних дітей супермоделі й майже ніколи не відвідує гучні події.

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