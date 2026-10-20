"Ганьблять нашу країну": Астаф'єва рознесла Потапа, Винника та інших артистів, які майже не згадують про війну в своїх соцмережах

Співачка Даша Астаф'єва відверто зауважила, що після початку великої війни кардинально переглянула свій підхід до створення контенту. На перше місце знаменитість намагається виводити інформацію про допомогу нашим захисникам, а от колег по цеху, зокрема втікачів Потапа та Олега Винника, які й надалі транслюють "солодке" життя, вважає "соромом" для України.

Як пояснила Астаф'єва, якби скандальні артисти залучали свою велику аудиторію в соціальних мережах до підтримки війська, виборювати незалежність нашої Батьківщини було би значно легше. Свої думки зірка висловила в інтерв'ю для проєкту "Зі своїми по суті".

"Є люди, які не змінились. Яким приємно транслювати, що вони їдять, у що вдягаються, де відпочивають і яка в них класна квартира. Але наша країна не зміниться від цього. У нас дуже великий приклад артистів, які багато років були в топах. Де вони зараз? Як вони ганьблять нашу країну. Ви просто задумайтесь: ми роками любили Потапа, Олега Винника і так далі. Скільки вони збирали концертів? Ви уявляєте, якби ці люди зараз збирали на армію і допомагали, як би легше було всім нам?" – наголосила виконавиця.

Даша Астаф'єва розкритикувал... Джерело: Скриншот Розгорнути

Даша Астаф'єва не стала заперечувати, що в минулому й сама робила помилки, але зараз чітко усвідомила: настав час працювати над собою й нести відповідальність за те, що показує аудиторії.

"Мені так хочеться зробити щось хороше. Є, звичайно, план щось по роботі опублікувати. Дуже багато зараз просять підтримати прем'єру, тур. Я підтримую тільки свідомих людей. "Курган & Agregat", які кожні кілька місяців вирушають у благодійні тури, збирають мільйони для наших захисників, постійно волонтерять, мене підтримують. Я не уявляю жодного закритого збору без Андрія Бєднякова, Олексія Дурнєва, без "Курган & Agregat" і без всіх, на кого покладаю надію", – зауважила артистка.

Артистка кардинально змінила... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, Даша Астаф'єва не вперше розносить колег, які вихваляються розкішним життям. Коли багато міст України "полонили" протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, зірка прямо говорила: її дратує, що в деяких представників шоу-бізнесу не сформувалася чітка громадянська позиція, адже презентація кліпу для них важливіша за суспільно-політичні події.