GROSU презентувала Asti: трек про дівчат, які не чекають на перший крок

Українська співачка GROSU представляє новий танцювальний трек "Asti" – історію про жіночу впевненість, флірт і сміливість брати ініціативу у власні руки.

GROSU презентувала Asti. Джерело: пресслужба

Навіщо чекати, поки він підійде першим, якщо можна самій обрати момент, поглянути в очі й дати зрозуміти, чого ти хочеш? Героїня нової пісні GROSU не звикла відкладати життя на потім. Вона обіцяла подругам вечір без драм, але зустріла того самого чоловіка – і плани миттєво змінилися. Таксі почекає, телефонні дзвінки теж, а танці, флірт і два келихи Asti ніхто не скасовував.

"Asti" – про дівчат, які не бояться проявляти симпатію, першими робити крок назустріч і дозволяти собі те, чого насправді хочеться. Без зайвих правил, складних стратегій і нескінченного аналізу кожного повідомлення. Адже впевненість – це не завжди про серйозні заяви. Іноді це просто усмішка, сміливий погляд і готовність першою почати розмову.

GROSU презентувала Asti. Джерело: пресслужба

Драйвове звучання, запальний приспів і грайливий настрій роблять "Asti" треком для тих вечорів, коли хочеться відпустити контроль, забути про сумніви й дозволити собі трохи більше.

Бо іноді найкраще, що може зробити дівчина для свого щастя, – перестати чекати й самій створити історію, яку потім згадуватиме з усмішкою.