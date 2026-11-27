Фінальний акорд осені: Макс Барських випускає сингл "Сьогодні має сенс"

Новий сингл Макса Барських став дев’ятим треком із майбутнього альбому артиста, реліз якого запланований на 4 грудня.

"Сьогодні має сенс" – музична рефлексія на українську реальність і своєрідне продовження легендарного треку "Буде весна", але вже крізь призму досвіду прожитих років війни. У тексті пісні – тривоги, переживання та бажання мільйонів українців: "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі", "прожити цю ніч без поганих новин".

Барських фіксує емоційний стан країни на порозі чергової зими, нагадуючи про цінність моменту та близькості.

Наживо композиції з нового альбому вперше прозвучать 2–3 грудня у львівському !FESTrepublic, а також 8–9 грудня в київському Палаці "Україна" та 10 грудня у Stereo Plaza.

Акредитація за посиланням.