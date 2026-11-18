EL Кравчук розсекретив, який особливий подарунок зробив Андрію Данилку на 53-річчя: він мріяв про це

Український співак EL Кравчук потішив свого давнього друга Андрія Данилка (Вєрку Сердючку) подарунком, про який той давно мріяв. На 53-річчя артиста виконавець презентував йому власну вінілову платівку альбому "Нічий".

Про особливий сюрприз Кравчук розповів в інтерв'ю BLIK. За його словами, він точно знав, що Данилко хоче мати цю платівку, тож вирішив здійснити бажання товариша на день його народження.

EL Кравчук потішив свого дав... Джерело: Facebook/elkravchukoffpage Розгорнути

"Вінілову платівку, мій альбом "Нічий". Він дуже її хотів, просто мріяв мати. Я точно знаю про це. І він отримав", – поділився співак.

EL Кравчук та Андрій Данилко товаришують ще зі студентських років. Попри насичені робочі графіки та гастролі, артисти підтримують близькі стосунки й регулярно спілкуються. Раніше Кравчук навіть називав колегу своїм найкращим другом, із яким може обговорити особисті проблеми.

EL Кравчук та Андрій Данилко... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зокрема, виконавець розповідав, як Данилко підтримав його після смерті батька. Тоді співак переживав непростий період через відсутність роботи та фінансові труднощі. Друг без зайвих слів переказав йому 10 тисяч гривень на поховання батька, наголосивши, що повертати гроші не потрібно.

Як повідомляв OBOZ.UA, EL Кравчук згадував і про непросте фінансове становище самого Данилка. Попри закордонні гастролі Вєрки Сердючки, значну частину зароблених коштів артист спрямовував на допомогу українським військовим і гуманітарні потреби.