Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярності

Ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес-Браво поділився, що вперше за п'ять років приїхав у дуже знакове для себе місце – рідний дім в Канаді. За словами судді проєкту "МастерШеф", саме там він почав розвиватися в кулінарії та побудував життєвий шлях, який зрештою привів його до України.

Про важливу поїздку Ектор Хіменес-Браво розповів у своїх Instagram-stories. Він зблизька показав будинок, у якому жив до популярності, та підкреслив, що вирушив до Канади, аби вирішити справи, які потребували його безпосередньої присутності.

Ектор Хіменес-Браво вперше з... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це дім, у якому почався важливий етап мого життя. Багато років тому я робив тут свої перші кроки в кулінарії, багато працював, вчився і будував життя, яке згодом привело мене в Україну. Дуже особливе відчуття – знову опинитися в місці, де залишилося стільки спогадів", – зазначив ресторатор.

На кадрах можна побачити, що раніше Ектор Хіменес-Браво жив у досить просторому будинку, що з усіх боків оточений мальовничою природою. Екстер'єр канадської нерухомості ведучого виконано в стриманих біло-коричневих відтінках, а от всередині збереглося немало пам'ятних речей. На стінах будинку, наприклад, висять архівні фото ресторатора з часів, коли він лише починав кар'єру.

Будинок ресторатора оточений... Джерело: Скриншот Розгорнути

Всередині будинку зберігають... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво почав розвиватися у сфері кулінарії в Колумбії, де народився та виріс. Однак період його професійного становлення припав на період "панування" партизанів, які не просто не дозволили йому спокійно будувати бізнес, а викрали та жорстоко побили ледь не до смерті. Через це ресторатор був змушений емігрувати з рідної країни.

У 27 років Ектора Хіменеса-Браво запросили стати шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів США – Hilton Boston Back Bay. Спершу колеги не сприймали знаменитість серйозно, адже той був наймолодшим серед них, однак скоро своїм професіоналізмом він довів, що посів таку високу посаду цілком заслужено.

Ектор Хіменес-Браво емігрува... Джерело: instagram.com/hectorjimenezbravo Розгорнути

Згодом на закритій вечері, організованій для групи готельєрів із Канади, Хіменеса-Браво запросили на роботу в Оттаву. Ресторатору запропонували контракт на відкриття п'ятизіркового готельного комплексу Brookstreet Hotel and Resort і він погодився. Влаштувавшись у Канаді, Ектор Хіменес-Браво очолював різні ресторани, які часто потрапляли в десятку найкращих у країні. Згодом він отримав канадське громадянство. Із 2009 року знаменитість оселився в Україні.

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