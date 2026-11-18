Ексколега Влада Ями розкрив, що про втікача думають професійні танцівники, та дав оцінку його вчинкам під час війни

Учасник шоу "Танці з зірками" Віталій Загоруйко публічно висловився про діяльність свого колишнього колеги по цеху Влада Ями, який на початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Хореограф загадково зазначив, що в колі професійних танцівників вбачають певну аналогію між його навичками на паркеті та втечею з України. Сам же Загоруйко може впевнено назвати вчинок колишньої української зірки недостойним.

Як зазначив танцівник, Владу Ямі дали широке поле для розвитку в нашій країні, однак у важкий час він просто покинув свій народ. Своїми думками Віталій Загоруйко поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Не люблю погано говорити, але є моменти. Так, танцівник він (Влад Яма. – Ред.) гарний. Ми серед професійних танцівників розуміємо, наскільки хороший. І, мабуть, його танець відтворився в його ситуації, в його жесті", – сказав хореограф.

Віталій Загоруйко розніс Вла... Джерело: Скриншот Розгорнути

Почувши досить неоднозначну фразу про позицію танцювальної спільноти щодо Влада Ями, інтерв'юерка вирішила чітко прояснити, як до втікача ставиться Віталій Загоруйко. Учасник "Танців із зірками" не ухилявся від відповіді та прямо засудив скандальні вчинки ексколеги під час великої війни.

"Я ставлюся до ситуації Влада негативно. Десь у мені сидить чи то заздрість, чи то несправедливість від того, що йому давала Україна можливість. Тут йому давали дійсно великий шлях. Людина отримала за рахунок цього великий дивіденд, щоб цей дивіденд потім на користь нашої країни спрацював: аудиторією, позицією, підтримкою, словом. Він це, на жаль, не використав", – зазначив танцівник.

Загоруйко негативно ставиться до вчинків Ями. Джерело: instagram.com/vladyama_official

На думку Віталія Загоруйка, він цілком заслуговував би бути на місці Влада Ями на піку його популярності. Однак, на відміну від скандального ексколеги, хореограф ніколи не думав про виїзд з України навіть до війни, хоча й мав відповідні пропозиції.

Що відомо про життя Влада Ями після втечі з України

Танцівник виїхав за кордон ще в перший день повномасштабної війни та оселився в Маямі (США). Спершу Влад Яма організовував там танцювальні майстер-класи, а згодом почав працювати діджеєм. Траплялися ситуації, коли він погоджувався грати музику на вечірках, де було немало росіян.

За кордоном Влад Яма перетворився із зірки першої величини на людину, яка має самостійно возити апаратуру для виступів. Танцівник сам поіронізував над цією ситуацією, показавши два контрастні фото себе: в костюмі на церемонії премії "Національна легенда України" в 2021 році та майці-"алкоголічці" й шортах у США.

Життя танціника за кордоном сильно змінилося. Джерело: instagram.com/stories/vladyama_official

До речі, тему війни у своїх соціальних мережах Влад Яма висвітлює максимально рідко. Він лише іноді реагує лаконічними фразами на російський терор, через що наривається на критику від українців.

Раніше OBOZ.UA розповів, що учасник "Танців із зірками" Віталій Загоруйко, який "відкладав" мобілізацію, зізнався, чому в армії йому стало легше.