Ексдружина колеги, спортсменка та лікарка: що відомо про всіх учасниць "Холостяка-15", яким Кравцов вручив перші троянди

Другий випуск реаліті-шоу "Холостяк-15" пролив світло на те, кому з дівчат випав шанс поборотися за серце головного героя сезону, баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Спортсмен мав змогу поближче познайомитися з усіма потенційними учасницями, після чого вручив троянди 15 красуням, які й продовжать свій шлях на проєкті.

Увагу Кравцова привернули дівчата, які знайшли себе в кардинально різних сферах життя, зокрема, публічні особистості, які мають за плечима гучні скандали. Детальніше про учасниць "Холостяка 15" читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Єлизавета Колношенко

24 річна дівчина є співзасновницею діджитал-агенції. Вона народилася в Херсоні, проте наразі будує життя у Києві. Єлизавета Колношенко цікавиться психологією, бізнесом і подорожами, грає в теніс, танцює, займається у спортзалі, грає на фортепіано, а також малює.

Єлизавета Колношенко отримал... Джерело: Скриншот Розгорнути

В'ячеслав Кравцов привернув увагу співзасновниці діджитал-агенції своїм сильним характером і внутрішнім стрижнем. Що цікаво, і сама Колношенко запала в душу спортсмену одразу після знайомства, адже він вручив їй троянду першого враження.

Лія Енжел (Янголенко)

26-річна уродженка Одеси побудувала успішну модельну кар'єру. За її плечима співпраця зі світовими брендами та зйомки для відомих закордонних глянців. Лія Енжел захоплюється діджеїнгом, малюванням, вивчає французьку мову та психологію.

Лія Енжел працює моделлю. Джерело: Скриншот

Анна Мишак

32-річна учасниця "Холостяка-15" працює інженеркою дронарні. Велика війна принесла в життя Анни Мишак непоправне горе – втрату чоловіка. Коханий жінки пішов на фронт добровольцем та працював військовим медиком, але, на жаль, під час виконання одного з завдань загинув.

На проєкт Мишак прийшла з однією метою: "Хочу знов повірити в кохання і спробувати відкрити своє серце знову".

Анна Мишак пережила болісну трагедію. Джерело: Скриншот

Дар'я Дандік

24-річна красуня є лікаркою-інтернкою та здобуває освіту за спеціальністю "Психіатрія". Дар'я Дандік досягла статусу кандидатки в майстри спорту з великого тенісу та грає на фортепіано. Учасниця реаліті-шоу любить подорожувати, цікавиться фотографією, психологією і літературою.

Дар'я Дандік навчається на лікарку. Джерело: Скриншот

Марія Пейзак

22-річна SMM-менеджерка вважає своїми ключовими рисами характеру внутрішню витривалість, дисципліну та здатність завжди доводити розпочате до бажаного результату. Після початку великої війни Марія Пейзак разом із родиною провела пів року в окупованому Мелітополі, а після досягнення повноліття вона фактично стала опорою для мами та молодшої сестри.

Марія Пейзак вважає, що має сильний характер. Джерело: Скриншот

Валерія Полянська

26-річна дівчина працює менеджеркою телеведучої Лесі Нікітюк. Вона народилася в Бахмуті, а в 17 років переїхала до Києва. У студентські роки Полянська почала працювати на знімальних майданчиках, де й познайомилася із зіркою "Хто зверху?".

Валерія Полянська працює з Нікітюк. Джерело: Скриншот

Вікторія Хилюк

У 26 років Вікторія працює педіатринею. Вона обожнює роботу з маленькими пацієнтами, а окрім основної професії захоплюється фотозйомками, психологічними трилерами й детективами, малюванням, сноубордингом, настільним тенісом та бігом.

Вікторія Хилюк працює педіатром. Джерело: Скриншот

Любов Конате

35-річна психологиня має дві вищі освіти, а нині опановує спеціальність психотерапевта. Вона досить добре знається на спорті, адже колись була одружена з колишнім колегою В'ячеслава Кравцова по збірній. Любов Конате виховує доньку та мріє побудувати союз, заснований на повазі та довірі.

Любов Конате була дружиною е... Джерело: Скриншот Розгорнути

Христина Горняк

Отримала троянду від "холостяка" й нотарка Христина Горняк, яка неодноразово вступала в публічні суперечки з колишнім чоловіком Володимиром Остапчуком і його новою дружиною. Вона має 16 років досвіду в юриспруденції та бездоганну професійну репутацію. До Кравцова нотарка прийшла, адже її надихають умотивовані, амбітні та дисципліновані чоловіки.

Христина Горняк отримала тро... Джерело: Скриншот Розгорнути

Марія Захватова

31-річна учасниця шоу є повітряною гімнасткою. Цим спортом вона захопилася ще під час навчання в університеті, а сьогодні має власну студію повітряної гімнастики, двічі отримувала титул "Тренер року" та виховує майбутніх чемпіонів.

Марія Захватова має шанс поб... Джерело: Скриншот Розгорнути

Тетяна Бевз

Керівниця відділу маркетингу насичує своє життя різними активностями. 32-річна Тетяна Бевз захоплюється сімрейсингом, професійно займається картингом, їздить на спортивних треках України та за кордоном і опановує ендуро. Вон підкорила одну з найвідоміших гоночних трас світу Нюрбургринг та планує повертатися туди якомога частіше.

Тетяна Бевз має активне життя. Джерело: Скриншот

Дарина Заінчуковська

32-річна киянка має свій автоблог. Вона є кандидаткою у майстри спорту з легкої атлетики, а також виховує 8-річну доньку. Дарина Заінчуковська ламає застарілі стереотипи щодо жінок та мріє реалізовуватися з кожним кроком без краплі страху.

Дарина Заінчуковська веде автоблог. Джерело: Скриншот

Катерина Петренко

Нині 32-річна Петренко працює PR-менеджеркою, тоді як раніше була професійною баскетболісткою. Вона з раннього віку присвятила себе спорту, стала кандидаткою до збірної України U18 та U20 і мріяла про майданчик WNBA, однак у 19 років її кар'єра різко обірвалася.

Катерина Петренко раніше бул... Джерело: Скриншот Розгорнути

З часом дівчина змінила спектр діяльності, тож організовує події на підтримку родин військовополонених, долучається до розвитку адаптивного спорту та допомагає ветеранам реінтегруватися після служби. Вона виховує сина.

Єлизавета Проценко

29-річна експертка з нерухомості увійшла до топ-2 найкращих фахівця з оренди серед 400 колег своєї компанії за підсумками 2025 року. Основну роботу Проценко поєднує зі створенням UGC-контенту, зйомками для брендів і танцями Heels.

Єлизавета Проценко має успішну кар'єру. Джерело: Скриншот

Дар’я Харитонова

Дар'я Харитонова є тренеркою зі спортивних танців. Із самого дитинства вона займалася плаванням, тенісом та верховою їздою, а з часом вирішила зануритися в хореографію. Наразі 22-річна дівчина танцює у шоу-балеті, бере участь у зйомках реклами та кліпів, а також розвиває бренд разом із мамою.

Дар’я Харитонова реалізувалася в танцях. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що батьки ексдружини Остапчука, яку вважають переможницею "Холостяка 15", відреагували на її участь.