"Дякую, що не били ногами". На концерт "скасованого" в трьох містах Фелікса Редьки у Львові завітали "праві" активісти: чим усе закінчилося

Стендап-комік Фелікс Редька, концерти якого скасували в трьох містах України через суперечливі висловлювання на захист російської мови, повідомив, що на його виступ у Львові прийшли представники "правого" руху. Активісти заблокували вхід у зал для шанувальників гумориста, тож йому довелося особисто вирішувати проблему.

Про інцидент Редька розповів у своєму Instagram. Він показав серію відео спілкування із "правими гостями" та підкреслив, що конфлікт вдалося вирішити цивілізовано.

Концерт Фелікса Редьки у Льв... Джерело: instagram.com/felix.redka Розгорнути

За словами Фелікса Редьки, потрапити на концерт глядачам перешкоджав військовий-доброволець Ігор Шолтис разом із десятком молодиків. Як відомо, воїн став учасником АТО в 2015 році, а нині є першим заступником командира батальйону "Нахтігаль". Із публічних висловлень Шолтиса та Редьки можна зрозуміти, що вони мають різне ставлення до гострих суспільних тем, зокрема, мовного питання. У стендапера іноді прослідковується позиція "какая разніца", тоді як військовий виступає за українізацію суспільства.

На відео можна побачити, що, коли Фелікс Редька дізнався про блокування входу для фанатів, вийшов до активістів, аби віч-на-віч обговорити проблему. Деталі комунікації гуморист вирішив не виносити на публічний огляд, натомість показав момент, де Шолтис промовив: "Ми дійшли до спільного знаменника. Сподіваємося, що все буде окей".

Ігор Шолтис із десятком моло... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зі свого боку Фелікс Редька підкреслив, що не підтримує той факт, що глядачам заборонили спокійно зайти в зал, однак подякував Шолтису за спокійну розмову.

"Дякую величезне за те, що не били ногами. Розмова була цивілізована, без образ. Головне, що ми один одного почули. Ви за Україну і ми за Україну", – сказав стендапер.

Увага! на відео присутня нецензурна лексика

Згодом після скандальної ситуації Фелікс Редька вийшов на зв'язок в Instagram-stories, аби подякувати фанатам за підтримку, але водночас закликав не героїзувати його. За словами коміка, справжня мужність – це захищати Україну на передовій чи пройти російський полон, тоді як його діяльність – відповідь за сказане.

"Я не ховаюся по гримерках і йду говорити з будь-якою кількістю чоловіків. Я тут, моя сім'я тут. Ні на кого не працюю ні всередині країни, ні ззовні. Все, що кажу, – власні думки, які озвучую виключно з бажанням найкращого моїй Батьківщині", – зазначив гуморист.

Редька також підкреслив, що, попри бажання опонентів, не буде ображати Україну через те, що його начебто "не прийняло суспільство".

Комік наголосив, що не буде... Розгорнути

Скандал зі скасуванням концертів стендапера

Наприкінці жовтня комік стикнувся із серйозною проблемою з проведеннями своїх шоу в рамках туру "Одіссея". Спершу було скасовано його концерт у Львові через публікацію активіст Тараса Хавунки, який пригадав, що Фелікс Редька захищав батьків, які продовжують спілкуватися із дітьми російською, критикував знесення пам'ятника Михайлу Булгакову та загалом "висміював українську деколонізацію". Така ж доля спіткала виступи стендапера в Хмельницькому та Івано-Франківську.

Стендапер стикнувся із масов... Джерело: Instagram/felix.redka Розгорнути

Ця ситуація викликала досить неоднозначну реакцію в мережі. Частина українців вважала скасування концертів Фелікса безпідставною, тоді як інша цілком підтримала такі рішення організаторів, зважаючи на скандальні висловлення артиста.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через "тренд росіянки", але відео видаляти не захотіла.