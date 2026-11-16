Двоє учасників "Воплів Відоплясова" виїхали за кордон під час великої війни: Олег Скрипка вперше розповів, як "втратив" музикантів

Український співак Олег Скрипка вперше розповів, які труднощі постали перед гуртом "Воплі Відоплясова" після початку великої війни. За словами знаменитості, колектив фактично втратив музикантів: Євген Рогачевський пішов на фронт захищати рідну країну, а барабанщик та бас-гітарист виїхали за кордон.

Через це Олегу Скрипці довелося серйозно замислитися над тим, чи продовжить гурт "Воплі Відоплясова" своє існування. Та все ж фанати колективу точно почують щонайменше один альбом, над яким артисти почали працювати до 24 лютого 2022 року й тепер доводять роботу до кінця. Про це музикант розповів для проєкту "Міністерство прем'єр".

"Для мене моя сольна кар'єра була побічна. Альбомів "ВВ" набагато більше, ніж моїх сольних. Я писав пісні для "ВВ", був продюсером і тому подібне. Ця історія тягнулася до повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що я втратив музикантів. Гітарист Євген Рогачевський пішов на фронт зі своїм сином, і два музиканти поїхали за кордон – барабанщик і басист. У мене виникла дилема: або повністю зупинити "ВВ" і починати сольну кар'єру, або все ж таки "ВВ" продовжувати", – поділився знаменитість.

Знайти відповідь на непросте питання Олегу Скрипці допомогла наявність начерків музичного альбому "Воплів Відоплясова". Усі учасники гурту погодилися, що проєкт має бути завершено, тож лідер гурту дописав композиції. За словами Скрипки, альбом вийде через пів року після чого він планує вирушити в тур.

Олег Скрипка розкрив, як втр... Джерело: Скриншот Розгорнути

Щодо того, в якому складі "Воплі Відоплясова" даватимуть концерти артист має два варіанти. Як зазначив Олег Скрипка, він спробує "висмикнути" музикантів, які виїхали за кордон. Якщо вони не захочуть повернутися, знаменитість планує долучити до виступів учасників колективу, які грали в ньому з моменту заснування.

"У нас з ними зараз перемовини. Це ті музиканти, які з нами вже не грали 20 чи 30 років, – Юрко Здоренко та Саша Піпа. В наступному році 40 років нашої концертної діяльності. Ми плануємо кілька концертів. Я не знаю, яка їх кількість буде. Відповідно до нашої ситуації", – зазначив співак.

Олег Скрипка не назвав імена музикантів, які виїхали за кордон, однак можна припустити, що мова йшла про барабанщика Сергія Сахна та бас-гітариста Миколу Усатого. Якщо проаналізувати історію гурту, саме вони входили до його складу до початку великої війни.

Сергій Сахно, ймовірно, виїх... Джерело: instagram.com/serge.rocknrolla Розгорнути

Микола Усатий (праворуч на ф... Джерело: instagram.com/o.skrypka Розгорнути

Варто зазначити, що незважаючи на всі проблеми, гурт "ВВ" не поставив на паузу концерту діяльність. Влітку 2025 року колектив, наприклад, вирушив у північноамериканський тур та на сцені Ванкуверу (Канада) виконав український гімн.

У 2025 році гурт виступав за кордоном. Джерело: Скриншот

"Воплі Відоплясова" було засновано в 1986 році Олегом Скрипкою, Юрієм Здоренком, Олександром Піпою та Сергієм Сахном. Учасники гурту поєднали класичний рок, панк-рок та українські етнічні мотиви, завдяки чому створили унікальне звучання і швидко полюбилися слухачам. У 1990 році колектив заявив про себе за кордоном, вирушивши на гастролі по країнах Європи.

Переломний момент в діяльності "Воплів Відоплясова" настав у 1991 році. Тоді Скрипка та Піпа переїхали жити до Парижа (Франція), після чого в колективі з'явилися нові музиканти – гітарист Філіпп Можа та барабанщик Стефан Муфліє. Творчість гурту набула нового відтінку, допоки артисти не повернулися до Києва. Французи перестали грати у "ВВ", натомість склад гурту поповнився барабанщиком Сергієм Сахном і новим гітаристом Євгеном Рогачевським.

Скрипка з колегами заснував гурт в 1986 році. Джерело: facebook.com/o.skrypka

У 2007 році Піпа вирішив покинути колектив, а на його місце прийшов басист Олексій Мельченко. Музикант протримався в колективі до 2017-го, після чого серед учасників "Воплів Відоплясова" з'явився Микола Усатий.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олег Скрипка зробив гучну заяву про те, як артисти обманюють фанатів. За його словами, деякі виконавці приховують своє перебування за кордоном і створюють для аудиторії ілюзію, нібито продовжують жити в Україні.