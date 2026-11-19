"Два рази просити не буду": Олена Мозгова пригадала розмову з сином Софії Ротару, після якої більше не запрошує зірку виступати

Продюсерка Олена Мозгова свого часу хотіла запросити співачку Софію Ротару на концерт пам'яті її батька, композитора Миколи Мозгового. Однак після розмови із сином артистки Русланом Євдокименком отримала ввічливу відмову.

Повторно звертатися до легендарної співачки вона не стала, пояснивши своє рішення принципом: "Дон Корлеоне двічі не просить". Про цю історію Мозгова розповіла в коментарі ТСН.

Розмова відбулася після виступу сестри Софії Ротару, Ауріки, на концерті "Мій Music Hall", де журналістка поцікавилася, чи намагалася продюсерка залучити до заходу і саму 78-річну артистку.

"Я запрошувала її один раз, коли тато помер, на концерт-пам'яті тата (ймовірно, мова про "Вечір пам'яті" у 2011-му. – Ред.). Я розмовляла з Русланом, її сином, але вони красиво відмовили. А я ж "Дон Корлеоне двічі не просить", тому я не просила вдруге", – пригадала Олена Мозгова.

Повторно звертатися до леген... Джерело: скриншот Розгорнути

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Софія Ротару припинила концертну діяльність і рідко з'являється в публічному просторі. Нині співачка живе у власному будинку в Конча-Заспі під Києвом, де проводить час із родиною та займається садом і городом.

Про це у квітні 2026 року розповідала її сестра Ауріка Ротару. Вона також висловила думку, що під час війни Софія Михайлівна навряд чи повернеться на сцену. Водночас остаточної відповіді щодо концертних планів артистки після завершення бойових дій у родині поки не давали.

Після початку повномасштабно... Джерело: instagram.com/sofiarotaru.official Розгорнути

Раніше також телеведучий Олексій Суханов, який спілкується з оточенням Ротару, припускав, що співачка хотіла б поспілкуватися з публікою, однак наразі певні обставини, пов'язані з її станом, заважають їй це зробити.

Як повідомляв OBOZ.UA, Софія Ротару розжилася елітним авто з "блатними" номерами під час великої війни.