Дует зірок Євробачення-2024: Jerry Heil та хорватський рокер Baby Lasagna презентували хіт "MEOW"

Співачка й авторка пісень Jerry Heil продовжує розширювати географію міжнародних співпраць. Цього разу артистка об’єдналася зі срібним призером Євробачення-2024 Baby Lasagna з Хорватії – разом вони презентують спільний трек "MEOW" та кліп на нього. У новій роботі артисти зіштовхнули два музичні всесвіти: фірмову попдраматургію та мелодійність Jerry Heil з потужним індастріал-рок звучанням Baby Lasagna.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

Трек "MEOW" народився під час сонграйт-сесії у Стокгольмі (Швеція). До його створення долучилися культові автори Євробачення Джой та Ліннеа Деб – та сама команда, з якою Jerry Heil працювала над піснею "Catharticus (Prayer)" для Нацвідбору на Євробачення-2026.

"Для мене колаборація – це не коли один артист приходить у жанр іншого, а коли два музичні всесвіти стикаються й народжується третій. Ми не намагалися зробити з Марко попартиста, а з мене – рокспівачку. Оскільки всі знають, який Марко затятий "кошатник", мені захотілося закрутити сюжет навколо хижої котячої напруги.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

"MEOW" – це історія про притягання й зіткнення двох сильних характерів, де ніхто не хоче поступатися. Своєрідна гра в кішки-мишки, тільки тут обидва персонажі – коти, і кожен упевнений, що головний саме він. Через іронію та грайливість ми передали цю вибухову хімію, поєднавши індастріал-рок енергію Марко з моєю любов’ю до драматургії та несподіваних жанрових експериментів", – ділиться Jerry Heil.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

Особливою фішкою пісні стало поєднання одразу трьох мов – англійської, української та хорватської: Baby Lasagna виконав фрагмент українською, а Jerry Heil – хорватською.

"Ця пісня досліджує різні грані не надто здорових стосунків – коли стикаються два его, які не готові змінюватися. Але йдеться не лише про романтику, а й про внутрішню боротьбу двох сторін однієї особистості. Мені найкомфортніше говорити про складні речі через гумор і легку дуркуватість, а гра з "котячими" мотивами, яка точно передає характер цієї історії, стала вишенькою на торті.

Працювати з Яною виявилося напрочуд легко й весело. Я майже завжди пишу музику наодинці, тому спочатку хвилювався, чи спрацюємося ми в студії. Але Яна була настільки терплячою та чуйною, що допомогла мені розслабитися й відкритися – вона підтримувала мій власний музичний стиль, а не змушувала підлаштовуватися під неї. Головним у цій співпраці був не сам продукт, а процес і творча подорож. Тож я щиро сподіваюся, що слухачі відчують у цій пісні результат зустрічі двох людей, між якими виникла справжня хімія за ті три дні в Стокгольмі", – розповідає Baby Lasagna.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

Разом із піснею вийшов кінематографічний кліп, знятий у старовинному польському палаці XVIII століття Яблонна (Jabłonna) поблизу Варшави. Режисеркою відеороботи виступила Юлія Літинська.

Стилізоване під вікторіанську епоху відео розпочинається з того, що Baby Lasagna приїжджає на офіційну аудієнцію до Jerry Heil – але протягом зустрічі влада та статуси постійно перевертаються з ніг на голову. Гість стає господарем, заручник перехоплює контроль, а суворий придворний етикет переростає у напружену психологічну дуель, де до фіналу незрозуміло, хто насправді керує ситуацією.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

На колаборацію Jerry Heil та Baby Lasagna слухачі чекали майже пів року. У травні 2026-го артисти вперше возз’єдналися після Євробачення-2024 та опублікували спільне відео в Instagram – ролик миттєво підхопили єврофани й почали будувати теорії про можливий дует. Тизер треку остаточно підтвердив їхні здогадки та викликав справжній ажіотаж у мережі, зібравши тисячі реакцій – зокрема й коментар від офіційної сторінки Євробачення.

Jerry Heil та хорватський ро... Джерело: пресслужба Розгорнути

Нагадаємо, що Jerry Heil та Baby Lasagna познайомилися на Євробаченні-2024 у Мальме. Тоді Jerry Heil разом з alyona alyona представляла Україну з піснею "Teresa & Maria" та посіла третє місце, а Baby Lasagna з хітом "Rim Tim Tagi Dim" здобув срібло для Хорватії та переміг у глядацькому голосуванні.

Дует зірок Євробачення-2024:... Розгорнути

Для Jerry Heil це вже не перша вдала міжнародна колаборація. Раніше артистка випускала спільні треки з легендарним нідерландським рок-гуртом Within Temptation, румунською співачкою Irina Rimes, грецькою артисткою Klavdia, польськими музикантами Krystian Ochman і Przyłu, а також у дуеті з alyona alyona записувала спільні треки литовською виконавицею Monika Liu, німецькою співачкою ela. й польськими артистами Gedz, Ginger Mane та Trill Pem.